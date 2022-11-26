بايونيرز توصي بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية توصيات بالشراء لحزمة من أسهم البورصة المصرية، هذا الأسبوع، ومستهدفات مجموعة أخرى.

وتوقّع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أداء إيجابيًّا للسوق، هذا الأسبوع.

وتضع مستهدفات حزمة أخرى

وأوصى عبد القادر بمستهدفات الشراء والبيع لعدة أسهم جاءت كالتالي:

السهم توصية الشراء/ بالجنيه توصية البيع/ بالجنيه حديد عز 15.60 17.25 موبكو 128 139 أبوقير 29.30 31 رايه القابضة 2.60

وقدَّر مستهدفات حزمة من الأسهم، الأسبوع الحالي، هي: الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” عند 5.80 جنيه، مقارنة بـ5.550 جنيه، الأسبوع الماضي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 14.20 جنيه، مقارنة بـ14 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

وقدَّر أيضًا مستهدفات الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 4.45 جنيه، مقابل 4.30 جنيه، الأسبوع الماضي، وسيدي كرير للبتروكيماويات عند 9.40 جنيه، مقارنة بـ9 جنيهات، الأسبوع الماضي، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عند 7.10 جنيه، مقارنة بـ6.680 جنيه في التداولات السابقة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على صعود جماعي للمؤشرات، ومكاسب لرأس المال السوقي، وسط مشتريات محلية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس “EGX30” بنسبة 2.11% مغلقًا عند مستوى 12779 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة “EGX70” بنسبة 5.37% مغلقًا عند مستوى 2516 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.44% مغلقًا عند 3637 نقطة.

وسجلت مكاسب رأس المال السوقي 19.5 مليار جنيه، مغلقًا عند 841.2 مليار جنيه، مقارنة بـ821.7 مليار جنيه بنهاية التداولات السابقة.

وسجلت التداولات 10.6 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها نحو 88% من إجمالي قيم التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 12%.

وكان للمستثمرين المحليين الغلبة في التعاملات بنسبة 76.9% بصافي مشتريات 720 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 447.5 مليون جنيه، بنسبة 9.9% من التعاملات، والعرب بصافي 272.8 مليون جنيه بنسبة 13.2% من التداولات.

وتصدَّر البنوك المؤشرات القطاعية للبورصة الأسبوع الماضي بحصة 20.7% من التداولات، بتداولات 1.780 مليار جنيه، تلاها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحصة 14.3% من التعاملات، بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم العقارات بحصة 13.5% من التعاملات، بقيمة 1.1 مليار جنيه.