«بايونيرز» توصي بشراء حزمة من أسهم البورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية في قطاعات متنوعة الأسبوع الحالي.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع وصول سهم مصر للألمونيوم صوب 48.50 جنيه، مقارنة بـ43.110 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” نحو 8.90 جنيه، نظير 8.54 جنيه في آخر تداولات.

ورجح وصول سهم الصناعات الكيماوية المصرية- كيما إلى نحو 9.30 جنيه، مقارنة بـ8.68 جنيه في التعاملات الأخيرة، وكريدي أجريكول صوب 14.80 جنيه، مقابل 13.50 جنيه بالتعاملات الماضية.

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، وسط خسائر لرأس المال السوقي، رغم هيمنة شرائية للمستثمرين المحليين والعرب بأكثر من 92% من التعاملات.

أغلق مؤشر السوق الرئيس “EGX30” متراجعًا 1.36% مغلقًا عند مستوى 17339 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.5% مغلقًا عند 3516 جنيه، فيما هبط مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% مغلقًا عند 5.171 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.180 تريليون جنيه الأسبوع السابق.

واقتنص المستثمرون المحليون 85.1%، بصافي شراء 164.5 مليون جنيه، تلاهم العرب بنسبة 7.1%، بصافي شراء 25.3 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون الأجانب للبيع بصافي 189.8 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من التعاملات.

وسجلت التداولات، الأسبوع الماضي، 8.6 مليار جنيه، عبر التعامل على 2.88 مليار جنيه، من خلال 246 ألف صفقة منفذة، وكان نصيب الأسهم 96.09% من إجمالي قيم التداولات، بينما كان نصيب السندات 3.91%.