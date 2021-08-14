«بايونيرز» توصي بشراء حزمة أسهم بقطاعات متنوعة الأسبوع الحالي

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء حزمة من الأسهم الأسبوع الحالي، في قطاعات متنوعة بين الصناعة، والإسكان، والبتروكيماويات، وسط توقعات بوصول السوق إلى مستويات 11000 نقطة.

وسط توقعات بتسجيل الثلاثيني 11000 نقطة

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إنه يوصي بشراء سهم السويدي إليكتريك عند مستويات بين 8.35 و 8.40 جنيه، مقارنة بـ 8.74 جنيه الخميس الماضي، وبشراء سهم حديد عز عند 14.25 جنيه، مقابل 14.7 جنيه الأسبوع الماضي، وبشراء سهم سيدي كرير عند 10.65 جنيه، مقابل 11.25 جنيه الخميس الماضي.

وأوصى عبدالقادر أيضا بشراء سهم أموك عند 3.50 جنيه، مقابل 3.71 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، وأوصى بشراء مصر الجديدة للإسكان عند 5 جنيهات، مقابل 5.15 جنيه الخميس الماضي، وشراء سهم المصرية للاتصالات بـ 14.50 نظير 15 جنيه الأسبوع المنتهي.

كما أوصى أيضا بشراء سهم المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة 1.96 جنيه، نظير 2 جنيه الأسبوع المنتهي، وأبوظبي الإسلامي بقيمة 16.25 جنيه، مقارنة بـ 14.47 جنيه الأسبوع المنتهي.

وتوقع عبدالقادر أن تصل البورصة المصرية هذا الأسبوع إلى مستوى 11000 نقطة، وأن تواصل الارتفاعات خلال الأسبوع المقبل، بدعم نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي بارتفاعات جماعية لمؤشراتها حيث صعد المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 1.5 %، مغلقا عند مستوى 10885 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.7%، إلى مستوى 2871 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.1%، منهيا التعاملات عند 3846 نقطة.

وسجلت أرباح رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه، صاعدا 1.3%، حيث أنهى أسبوعه عند مستويات 715.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 706.4 مليار جنيه بأسبوعه السابق.