«بايونيرز» توصي بشراء حزمة أسهم بتداولات الأسبوع الحالي في البورصة المصرية

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء حزمة من أسهم البورصة المصرية الأسبوع الجاري، في قطاعات متنوعة، تركز معظمها في العقارات، والبتروكيماويات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إنه يوصي بالشراء على أسهم مصر إنه يوصي بالشراء على أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 11 جنيها، مقارنة بـ 11.250 جنيه نهاية التعاملات السابقة، وبشراء مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند 13.20 جنيه، مقارنة بـ13.750 جنيه نهاية تداولات الأسبوع الماضي، والسويدي إليكتريك عند 22.80 جنيه، مقابل 23.530 جنيه بالتعاملات الأخيرة.

وأوصى أيضا بالشراء على سهم البنك التجاري الدولي عند 59.25 جنيه، مقارنة بـ 60 جنيه بتعاملات الأسبوع المنقضي، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 354 جنيه، مقابل 367 جنيه بالتعاملات السابقة، وسيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك عند 26.50 جنيه، مقارنة بـ 27.50 جنيه بتعاملات الأسبوع الماضي، والقلعة القابضة للاستثمارات المالية عند 2.08 جنيه، وبلتون المالية القابضة عند 2.97 جنيه، مقابل 3.03 جنيه في آخر تداولات.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوع الماضى على تباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.47% مسجلًا 20174 نقطة، وتراجع «EGX70» بنحو 1.14% مستقرًا على 3785، و«EGX100» الأوسع نطاقا بـ 0.56% مغلقا عند 5643.

وربح رأس المال السوقى 17 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مغلقا بمستويات 1.373 تريليون. وسجلت التعاملات 115.5 مليار جنيه، اقتنصت السندات 83.76% منها، بينما كان نصيب الأسهم 16.24% من تعاملات داخل المقصورة.

واقتنص المصريون 87.8% من التداولات، بمبيعات 489.4 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب والعرب 4% و 8.2%بصافى مشتريات 299.9 و 189.5 مليون على الترتيب.

وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن الصعود القياسى الذى سجلته السوق مؤخرا تركز فى عدد محدود فقط من الأسهم القيادية، لافتا إلى أن نتائج أعمال الشركات تؤهل السوق لمزيد من الصعود.

وتوقع أن تواصل البورصة عمليات جنى الأرباح التى شهدتها التداولات السابقة خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي، فيما تعاود الصعود بجلسات النصف الثانى لتتحرك فى نطاق 20000 و20350 نقطة.