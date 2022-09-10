«بايونيرز» توصي بشراء حزمة أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي، في قطاعات متنوعة شملت الاتصالات، والبتروكيماويات، والصناعة.

في قطاعات متنوعة شملت الاتصالات، والبتروكيماويات، والصناعة

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في شركة بايونيرز، إن هناك مجموعة من الأسهم سوف ترتد لمستويات سعرية تمثل فرصًا للشراء.

وقدَّر عبد القادر مستوى شراء المجموعة المالية هيرميس عند 12.70 جنيه، مقارنة بإغلاق 12.90 جنيه الخميس الماضي، والسويدي إليكتريك عند 7.30 جنيه، نظير 7.57 جنيه بالتداولات السابقة.

وأوصى بشراء “المصرية للاتصالات” عند 16.20 جنيه، مقارنة بـ16.80 في التداولات الأخيرة، وسيدي كرير عند 7.45 جنيه، مقابل 7.80 جنيه في آخِر تعاملات.

أداء إيجابي للمؤشرات ومكاسب لرأس المال السوقي الأسبوع الماضي

وكانت البورصة قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، بصعود قوي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيس “egx30” بنسبة 3.31% مغلقًا عند 10265 نقطة،

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 5.02%، مغلقًا عند مستوى 2274 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.78%، مغلقًا عند مستوى 3256 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3.34%، بما قيمته 22.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 702.6 مليار جنيه، مقارنة بـ679.9 مليار جنيه في التداولات السابقة.

وارتفعت التداولات مسجلة 17 مليار جنيه، مقابل 13.9 مليار جنيه، وحصدت السندات 53.65% من هذه القيمة، بينما كان نصيب الأسهم 46.35% من إجمالي التداول داخل المقصورة.

واتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 613.9 مليار جنيه، بنسبة 7.8% من التعاملات، و52.9 مليون جنيه، بنسبة 5.6% من التعاملات، على الترتيب،

بينما كان نصيب المستثمرين المحليين 86.6% من التعاملات، بصافي مشتريات 666.8 مليون جنيه.