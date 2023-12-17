«بايونيرز» توصي بشراء حزمة أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالشراء على حزمة أسهم بتداولات البورصة المصرية الأسبوع الحالي، في قطاعات متنوعة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في شركة إنه يوصي بشراء أسهم موبكو عند 580 جنيه، والقلعة للاستثمارات المالية عند 2.68 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة عند 21.80 جنيه، والمصرية للاتصالات عند 38.40 جنيه.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد هذا الأسبوع صعودا انتقائيا لبعض الأسهم، ونشاطا لعمليات المتاجرة السريعة، وعودة المؤسسات المحلية للشراء عقب عمليات جنى الأرباح التى سجلتها الأسبوع الماضى، مع استمرار الصعود ليصل المؤشر الرئيسى إلى مستوى 25300 نقطة.

ووضع عبدالقادر مستهدفات حزمة من الأسهم بالسوق، شملت «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» عند 20.80 جنيه، و«أوراسكوم كونستراكشون» بنحو 190، و«بلتون المالية القابضة» 3.74، و«السويدى إليكتريك» 29.80، و«مصر الجديدة للإسكان» 11.70، و«بالم هيلز» 3.21.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على صعود جماعى، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسى “EGX30” بنسبة %0.15 مغلقا عند مستوى 24722 نقطة، ونظيره «EGX70» بنحو %1.5 مسجلًا 5365 نقطة، وسار على دربهما «EGX100 EWI» ليقفز %1.13 مستقرًا على 7768 نقطة.

وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه، ليغلق على مستوى 1.673 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.663 تريليون بالأسبوع السابق عليه، فيما سجلت التداولات 193.1 مليار جنيه، هيمنت السندات على %90.14 منها، فيما كان نصيب الأسهم %9.86.

وهيمن المستثمرون المحليون والأجانب على 89.4 و%4.2 من التعاملات بصافى مبيعات 33.5 و195.4 مليون جنيه على التوالى، فيما اقتنص العرب نحو %6.4 بمشتريات بلغت 161.9 مليون.