«بايونيرز» توصي بشراء حزمة أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية لتداول الأوراق المالية مستثمري البورصة المصرية بشراء حزمة من الأسهم الأسبوع الحالي.

قال عامر عبد القادر إنه يتوقع تحركات عرضية للبورصة، هذا الأسبوع، وأوصى بشراء أسهم “مصر للألومنيوم” عند 41 جنيهًا، وسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 9.80 جنيه، والشمس للإسكان والتعمير عند 6.25 جنيه، وسهم بالم هيلز عند 1.98 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على تباين للمؤشرات، وسجل المؤشر الرئيس للسوق صعودًا بمفرده نسبته 1.4% مغلقًا عند مستوى 17342 نقطة،

بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70 EWI” بنسبة 1.33% مغلقًا عند مستوى 3428 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100 EWI” بنسبة 1.2%، مغلقًا عند 5084 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.132 تريليون جنيه الأسبوع السابق.

وسجلت تداولات الأسبوع الماضي 15 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 82.55% منها، بينما كان نصيب السندات 17.45%.

واتجه المستثمرون المحليون للشراء بقيمة 272.2 مليون جنيه، بنسبة 86.4% من التعاملات، بينما اتجه الأجانب والعرب للبيع بقيمة 251 مليون جنيه، بنسبة 6.6% من التعاملات، و21.2 مليون جنيه، بنسبة 7.1% من التعاملات على الترتيب.