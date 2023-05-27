«بايونيرز» توصي بشراء حزمة أسهم بالبورصة المصرية هذا الأسبوع

رشّحت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية حزمة أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات متنوعة للشراء بتداولات الأسبوع الحالي. وتنوعت القطاعات التي تنتمي إليها ترشيحات الشراء بين البتروكيماويات، والبنوك، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن نتائج الأعمال الإيجابية للشركات دعّمت أداء السوق بقوة، الفترة الماضية.

وأوصى عبد القادر بشراء سهم “مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو” عند 158 جنيهًا، و”الشمس للإسكان” عند 6.75 جنيه، و”القلعة للاستثمارات المالية” عند 2.11 جنيه،

والمجموعة المالية “هيرميس” عند 18.10 جنيه، والبنك التجاري الدولي عند 54.60 جنيه، و”سيدي كرير” عند 18.60 جنيه، وبنك كريدي أجريكول عند 11.90 جنيه، والبنك التجاري الدولي عند 51.20 جنيه.

كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي على صعود جماعي للمؤشرات، وتحقيق المؤشر السبعيني قمة تاريخية ووصوله لمستويات لم يحققها منذ إطلاقه، وسط مكاسب لرأس المال السوقي.

وأنهى مؤشر “EGX30” تعاملاته، الأسبوع الماضي، صاعدًا 1.78%، مغلقًا عند 17043 نقطة، ومؤشر “EGX70EWI” صاعدًا 4.72%، مغلقًا عند 3101 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.75% مغلقًا عند 4665 نقطة.

وبلغت المكاسب الرأسمالية 13 مليار جنيه، بنسبة 1.24%، ليغلق رأس المال السوقي تعاملاته عند 1.105 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.092 تريليون في التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 9.5 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها 98.51%، من إجمالي قيم التعاملات داخل المقصورة، بينما مثَّل التداول على السندات 1.49%.

وكان للمستثمرين المحليين الغلبة في التعاملات بنسبة 88.7%، بصافي شراء 58.1 مليون جنيه، تلاهم العرب بـ6.6%، بصافي مشتريات 14.4 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 74.5 مليون جنيه، بنسبة 4.7% من التداولات.