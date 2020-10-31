بورصة وشركات

بايونيرز توصي بشراء حزمة أسهم بالبورصة الأسبوع الحالي

أبرزها مصر الجديدة للإسكان والتجاري الدولي
منى عبدالباري 5:28 م, السبت, 31 أكتوبر 20 5:28 م, السبت, 31 أكتوبر 20

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أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء حزمة أسهم بالبورصة المصرية هذا الأسبوع، تنوعت بين البنوك، والعقارات، والصناعة، والخدمات المالية غير المصرفية.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في بايونيرز، إن السوق تتطلع لنتيجة الانتخابات الأمريكية، الأسبوع الحالي، وأصى بشراء حزمة من الأسهم مع وضع مستهدفات الشراء.

أبرزها مصر الجديدة للإسكان والتجاري الدولي

وأوصى عبد القادر بشراء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 5.85 و5.90 جنيه، مقابل إغلاق 6.3 جنيه الأسبوع المنقضي، وسهم البنك التجاري الدولي عند 58.40 جنيه، نظير 61 جنيهًا آخر الأسبوع الماضي.

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وأوصى بشراء السويدي إليكتريك عند 6.95 و7 جنيهات، مقابل 7.4 جنيه الأسبوع الماضي، وأوراسكوم كونستراكشون عند 0.67 جنيه، مقابل 0.69 جنيه الخميس.

وأيضًا أوصى بشراء الشمس للإسكان والتعمير عند 3.85 جنيه، مقابل 4.5 جنيه آخر الأسبوع الماضي، والمجموعة المالية هيرميس عند 11.70 و11.80 جنيه، مقابل 12.3 جنيه نهاية الأسبوع المنقضي.

وشهدت البورصة، الأسبوع الماضي، هبوطًا جماعيًّا للمؤشرات، وتراجعًا للتداولات، وخسائر لرأس المال السوقي، مع اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب.

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وفقَد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ما نسبته 4.3% من قيمته الأسبوع الماضي مغلقًا عند 10515 نقطة، كما رجع مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة 2.7%، مغلقًا تعاملاته عند 1870 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.89% مغلقًا عند 2743 نقطة.

وفقَد رأس المال السوقي ما نسبته 0.61% من قيمته بقيمة 3.7 مليار جنيه، مغلقًا عند 605.4 مليار جنيه، مقارنة بـ609.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

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وتراجعت التداولات 3.7 مليار جنيه، لتسجل 8.8 مليار جنيه، بكمية 1.330 مليار ورقة مالية، عبر 153 ألف عملية، مقارنة بـ12.5 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وسجلت تعاملات المستثمرين المحليين 76.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، فيما كان نصيب المستثمرين الأجانب 16.3% من التداولات بصافي مبيعات 781.6 مليون جنيه، والعرب 7.2% بصافي مبيعات 28.2 مليون جنيه. وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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بقلم منى عبدالباري

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