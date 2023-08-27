بايونيرز توصي بشراء حزمة أسهم بالبورصة المصرية هذا الأسبوع (جراف)

أوصى عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالشراء لمجموعة من أسهم البورصة المصرية هذا الأسبوع.

وقال عبدالقادر إنه يتوقع أن تشهد جلسات النصف الأول من الأسبوع ارتفاعا، على أن تبدأ السوق في عمليات جني الأرباح بالنصف الثاني من الأسبوع.

وأوصى عبدالقادر بشراء سهم المجموعة المالية هيرميس عند مستوى 15.55 جنيه، وسهم بلتون المالية القابضة عند 2.88 جنيه، وسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية عند 5.50 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 228 جنيه.

وقال عبدالقادر، إن السوق وصلت بجلسة الثلاثاء الأسبوع الماضي إلى مستوى تاريخي لم تصل إليه منذ إبريل 2018، عند 18213 نقطة.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا الأسبوع الماضي، وسط تحقيق رأس المال السوقي مكاسب، بدعم مشتريات محلية وعربية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.33%، مغلقا عند مستوى 18207 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.02%، مغلقا عند مستوى 3702 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%، مغلقا عند 5443 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.63%، بما قيمته 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.219 تريليون جنيه.

وسجلت التداولات 12.1 مليار جنيه، بكمية تداولات 3.434 مليار ورقة مالية، من خلال 387 ألف عملية منفذة، وهيمنت الأسهم على تعاملات داخل المقصورة بنسبة 98.24%، بينما كان نصيب السندات 1.76% خلال الأسبوع.

وهيمن المستثمرون المحليون على 87.2% من التعاملات، بمشتريات 42.1 مليون جنيه، والعرب على 6.3% من التعاملات بصافي شراء 200.8 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 242.9 مليون جنيه.