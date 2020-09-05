بورصة وشركات

«بايونيرز» توصي بالشراء على 7 أسهم الأسبوع الحالي

أبرزها أبو قير للأسمدة وسيدي كرير
منى عبدالباري 4:43 م, السبت, 5 سبتمبر 20 4:43 م, السبت, 5 سبتمبر 20

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أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالشراء على 7 أسهم، توزعت على قطاعات مختلفة شملت البتروكيماويات، والأسمدة، والسياحة، والاتصالات.

أبرزها أبو قير للأسمدة وسيدي كرير

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في بايونيرز، إن هناك مجموعة من الأوراق المالية يوصى بشرائها، الأسبوع الحالي، وهي: أبو قير للأسمدة بين 18.40 و 18.60 جنيه، مقارنة بـ18.25 جنيه، الخميس.

كما أوصى بشراء سيدي كرير عند 7.50 جنيه، مقارنة بـ7.9 جنيه، الخميس الماضي، والمصرية للاتصالات بين 13.45 و13.50 جنيه، نظير 13.9 جنيه، الخميس.

وأيضًا أوصى عبد القادر بالشراء لسهم أوراسكوم للتنمية عند 4.30 و4.40 مقارنة بـ4.5 جنيه، الخميس، وسهم حديد عز عند 6.85 جنيه، مقابل 7.2 جنيه، وبالم هيلز عند 1.42 جنيه، مقابل 1.4 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 5.75 جنيه، مقابل 6 جنيهات.

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بقلم منى عبدالباري

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