بايونيرز تقلص حصتها فى المصريين للإسكان وتبيع 491 ألف سهم

رجب عزالدين:أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير عن قيام شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ببيع عدد 491 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة اجمالية 1.8 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز إلى 2.53% مقارنة بنحو 3.07% قبل العملية".

رجب عزالدين:

أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير عن قيام شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ببيع عدد 491 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة اجمالية 1.8 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز إلى 2.53% مقارنة بنحو 3.07% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.83 جنيه للسهم وتم التنفيذ بواسطة شركة عربية لاين للوساطة فى الأوراق المالية كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت “بايونيرز” فى 14 مارس الماضى عن بيع 1.8 مليون سهم فى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بقيمة 6.6 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 3.70 جنيه للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 183.39 مليون جنيه، موزعًا على 91.69 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للواحد.