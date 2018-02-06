بايونيرز تقلص حصتها بالمصريين في الخارج للاستثمار

رجب عزالدينأعلنت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، عن قيام "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، بيع 493 ألف سهم تقريبًا، بقيمة 2.3 مليون جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز بعد التنفيذ إلى 6.23% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 7.

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، عن قيام “بايونيرز” القابضة للاستثمارات المالية، بيع 493 ألف سهم تقريبًا، بقيمة 2.3 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز بعد التنفيذ إلى 6.23% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 7.46% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.83 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 100.5 مليون جنيه، موزعاً على 40.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للواحد.