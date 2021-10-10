بورصة وشركات

«بايونيرز» تعتزم التخارج من شركة صناعية تابعة قبل تصنيع الدواء

تأسيس «خير» للتمويل متناهى الصغر وأخرى للتمويل العقارى
أحمد علي 9:42 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21 9:42 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

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كشف وليد زكى، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة، أنها تعتزم التخارج من أحد كياناتها الصناعية خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا قبل الانطلاق فى نشاط تصنيع الدواء، عبر شركتها التابعة «نور فارما» التى تعمل بنشاط توزيع الأدوية خلال الفترة الراهنة.

وأفصح «زكى»، – فى أول حوار له عقب إقرار عملية تقسيم شركته إلى 3 كيانات قابضة لبرنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، فى حلقة خاصة، تذاع مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل ذلك التخارج المحتمل، سواء على مستوى الأسباب والشكل المحتمل لتنفيذه عبر التخارج الجزئى أو الكلى، إضافة إلى شكل القطاع الصناعى، عقب عملية التقسيم وظهور شركة «جدوى» للتنمية الصناعية.

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يذكر أن «بايونيرز القابضة» وجدت خطة لتقسيمها إلى 3 شركات، بمجموع رؤوس أموال مصدرة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وهى بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، برأسمال 4.7 مليار جنيه، إضافة الى جدوى للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار جنيه، وأخيرًا «بايونيرز القابضة» التى سيتم تغيير اسمها إلى «أسباير كابيتال القابضة» للاستثمارات المالية برأسمال 210 ملايين جنيه.

وتطرق «زكى»، إلى ملف توسعات قطاع الخدمات المالية، عقب فصله فى شركة باتت تحمل اسم «أسباير كابيتال القابضة»، إذ تعتزم الأخيرة إضافة أنشطة جديدة.

تأسيس «خير» للتمويل متناهى الصغر وأخرى للتمويل العقارى

وكشف زكى، لـ«CEO LEVEL» عن دخول «اسباير كابيتال القابضة» للخدمات المالية لمجال التمويل متناهى الصغر، وذلك عبر تأسيس شركة جديدة تحمل اسم «خير»، كما أفصح عن اعتزام الشركة تأسيس شركة جديدة فى مجال التمويل العقارى.

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تحول استراتيجى فى سياسة توزيع الأرباح على مساهمى الكيانين المنقسمين عبر وضع حد أدنى سنوياً

وتحدث عن تحول استراتيجى فى رؤية الشركة لملف توزيع الأرباح على المساهمين فى شركتى التنمية العقارية والنشاط الصناعى، وذلك عبر اتباع سياسة مستقرة للتوزيع على المساهمين، من خلال وضع حد أدنى يعادل نسبة محددة من الأرباح سيتم تخصيصها للتوزيع.

وتطرق زكى لعدة ملفات، أبرزها طرق تدبير التمويلات اللازمة لتوسعات الشركة، إلى جانب خطط توسعات الشركات الثلاث: «بايونيرز بروبرتيز» للتنمية العمرانية، و«جدوى للتنمية الصناعية» و«اسباير كابيتال القابضة» للخدمات المالية.

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وكشف «زكى»، عن برنامج إصدار سندات توريق لمحفظة القطاع العقارى بالشركة، التى تستهدف إطلاق المرحلة الأولى منه بقيمة 700 مليون جنيه قبل نهاية 2021، كجزء من عقد تمويلى تم توقيعه مع إحدى المؤسسات التمويلية بقيمة 3 مليارات جنيه.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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