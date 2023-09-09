«بايونيرز» تضع مستهدفات حزمة من الأسهم في البورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المتوسطات السعرية لحزمة من أسهم البورصة المصرية الأسبوع الحالي، وسط توقعات بتحليق السوق نحو قمة جديدة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز إنه يتوقع تحرك سهم البنك التجاري الدولي صوب 61 جنيها، مقارنة بـ 59.120 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، والشرقية – إيسترن كومباني نحو 24.30 جنيه، مقارنة بـ 23.410 جنيه، والمصرية للاتصالات نحو 29.60 جنيه، مقارنة بـ 28.390 جنيه الأسبوع الماضي.

وقدر عبدالقادر أيضا حركة السويدي إليكتريك بين 21.60 و 23.40 جنيه، مقارنة بـ 22.590 جنيه الأسبوع الماضي، وأبوقير للأسمدة بين 54.50 جنيه و51 جنيه، والمصرية للاتصالات 26.80 جنيه و29.70 جنيه، وإعمار مصر للتنمية بين 3.15 و3.70 جنيه، مقارنة بـ 3.250 جنيه، وطلعت مصطفى القابضة بين 10.80 و 12.20 جنيه، مقارنة بـ 11.360 جنيه.

وتوقع عبدالقادر تحليق السوق نحو قمة قياسية جديدة هذا الأسبوع، بعد تلك المحققة الأسبوع الماضي بمستوى 19375 نقطة للمؤشر الرئيس للسوق EGX30.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بواقع 2.66%، بينما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متراجعا 0.15%، مغلقا عند 3823 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.28%، مغلقا عند 5613 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت 24 مليار جنيه، لينهي التعاملات الأسبوعية عند مستوى 1.300 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.276 تريليون جنيه نهاية التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 14.1 مليار جنيه، عبر التعامل على 4.206 مليار ورقة مالية، من خلال 410 ألف عملية منفذة، وهيمنت الأسهم على النسبة الأكبر من التداولات بـ81.87%، بينما كان نصيب السندات 18.13%.

وهيمن المستثمرون المحليون على 87.3% من التعاملات بصافي بيع 136.5 مليون جنيه، وباع الأجانب أيضا بـ43.1 مليون جنيه، بنسبة 5.2% من التعاملات، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 179.6 مليون جنيه، بنسبة 7.5%.