«بايونيرز» تضع مستهدفات حزمة أسهم لتداولات الأسبوع الحالي

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات حزمة من الأسهم بتداولات الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن بعضها سيحقق استفادة من خفض أسعار الفائدة، الذي قرره البنك المركزي الخميس الماضي.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الخميس الماضي، خفضًا في أسعار الفائدة نسبته 0.5%، لتصل إلى 9.25% للإقراض، و8.25% للإيداع. ومع هذا الخفض يصبح إجمالي خفض الفائدة منذ بداية العام 4%.

بعضها يستفيد من خفض الفائدة

وقدّر عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، مستهدفات أسهم البنك التجاري الدولي عند 66.40 جنيه، نظير 64.8 جنيه، وحديد عز عند 7.60 جنيه، مقابل 7.2 جنيه الخميس الماضي، والسويدي إليكتريك عند 8.80 جنيه، مقابل 8.3 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

وتوقع أيضًا حركة أسهم أبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية عند 20.40 جنيه، مقابل 19 جنيهًا الخميس الماضي، وأوراسكوم كونستراكشون نحو 78 جنيهًا، نظير 72.5 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس صوب 14.10 جنيه، مقابل 13.4 جنيه، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” نحو 13.60 جنيه، نظير 13 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وأشار عبد القادر إلى أن خفض الفائدة سينعكس إيجابًا بصورة مباشرة على عدد من أسهم القطاع الصناعي، أبرزها السويدي إليكتريك، وحديد عز، والقلعة للاستشارات المالية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما”؛ نتيجة ارتفاع معدلات مديونيات هذه الشركات وما ستجنيه من تراجع في التكاليف.

وتابع: أيضًا تستفيد شركات القطاع العقاري من خفض الفائدة، وإن كان على المديين الطويل والمتوسط، أبرزها بالم هيلز.

وحدد عبد القادر مستهدفات شراء لأسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عند 28.80 جنيه، نظير 32.5 جنيه، وسهم القلعة للاستشارات المالية عند 1.34 جنيه، مقابل 1.4 جنيه الخميس.