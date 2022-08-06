«بايونيرز» تضع مستهدفات حزمة أسهم الأسبوع الحالي (جراف)

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات حزمة من الأسهم الأسبوع الحالي في قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والبتروكيماويات، والإسكان، والتجزئة.

أبرزها البنك التجاري الدولي وهيرميس وأبوقير

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن هناك مستهدفات موضوعة لحزمة من الأسهم هذا الأسبوع أبرزها سهم البنك التجاري الدولي متجها نحو 39.80جنيه، مقارنة بـ 38 جنيه، الأسبوع الماضي.

ورجح تحرك سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نحو مستوى 24.90 جنيه، مقارنة بـ 24 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، وسهم المجموعة المالية هيرميس نحو 12.90 جنيه، مقارنة بـ12.60 جنيه الأسبوع الماضي.

كما توقع اتجاه سهم الشمس للإسكان نحو 6.20جنيه، مقارنة بـ 5.36 جنيه، وسهم النساحون الشرقيون نحو 7.10 جنيه، مقارنة بـ 6.68 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

وقدر مستهدفات أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند 8.40 جنيه، مقارنة بـ 8 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي، وسهم سيدي كرير نحو 7.70 جنيه، نظير 7.35 جنيه، وسهم الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 9.40 جنيه، مقابل 9.20 جنيه الخميس الماضي.

وحول اتجاه أسهم أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية، قال عبدالقادر إن فوري حققت الأسبوع الماضي تقريبا المستهدف الموضوع لها من بايونيرز بواقع 3.90 جنيه، وكذلك أي فاينانس بقيمة 17.80 جنيه.

وشهد السهمين ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي حيث ارتفع فوري بواقع 24.28% بنهاية الأسبوع ليغلق عند 3.89 جنيه، كما صعد أي فاينانس بنحو 30% مغلقا عند 17.78 جنيه، وأرجع عبدالقادر هذا الصعود إلى وصول هذه الأسهم لأسعار متدنية أصبحت معها جاذبة للشراء بقوة.