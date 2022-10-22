«بايونيرز» تضع مستهدفات الشراء لحزمة أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات الشراء لحزمة من الأسهم في قطاعات البتروكيماويات والعقارات الأسبوع الحالي.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق ستشهد حركة إيجابية ومزيدًا من المكاسب، هذا الأسبوع.

ووضع عبد القادر مستهدف شراء لسهم سيدي كرير للبتروكيماويات عند 7.60 جنيه، وأبو قير للأسمدة عند 23.90 جنيه، والشمس للإسكان والتعمير عند 5.40 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 3.70 جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير عند 2.45 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، بصعود جماعي للمؤشرات حيث أنهى المؤشر الرئيسي “EGX30” التعاملات صاعدًا 4.3% مغلقًا عند مستوى 10273 نقطة،

ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” عند مستوى 2223 نقطة صاعدًا 3.32%، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا صاعدًا 4.34% مغلقًا عند 3180 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت 23.3 مليار جنيه بنسبة 3.38% مغلقًا عند مستوى 710.8 مليارات جنيه، مقابل 687.5 مليار جنيه.

وبلغت التداولات 10.6 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها 60.13% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 39.87%.

سجلت تعاملات المصريين 78.3% من التعاملات على الأسهم المقيدة بصافي مشتريات 545.1 مليون جنيه، وكذلك العرب بمشتريات 285.6 مليون جنيه، بنسبة 10% من التداولات، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 830.7 مليون جنيه.