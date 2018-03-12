بايونيرز تروج للبورصة فى سوهاج

شريف عمربدأت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية جولة ترويجية للبورصة المصرية بمحافظات الصعيد، وبدأتها بمحافظة سوهاج.قال مصطفى فوزى، رئيس مجلس إدارة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن وفد الشركة فى الجولة ضم صالح ناصر رئيس قسم التحليل الفنى بالشركة، وعددًا من مسئولى الأبحاث المال

شريف عمر





بدأت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية جولة ترويجية للبورصة المصرية بمحافظات الصعيد، وبدأتها بمحافظة سوهاج.

قال مصطفى فوزى، رئيس مجلس إدارة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن وفد الشركة فى الجولة ضم صالح ناصر رئيس قسم التحليل الفنى بالشركة، وعددًا من مسئولى الأبحاث المالية والفنية، بعرض تعريف جمعيات مستثمرى سوهاج بجدوى الاستثمار فى البورصة.

وتابع فوزى، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”: الهدف من الترويج ليس جذب عملاء للشركة فقط، وإنما إقناع المستثمرين بالاستثمار فى البورصة، سواء عبر شراء أسهم أو طرح شركات، بالإضافة لاستغلال عدم وجود ترويج قوى فى محافظات الصعيد بالبورصة.

وأشار إلى أن الشركة ستواصل، خلال الأسبوع الحالى، جولات الترويج، ومن المنتظر عقد اجتماعات ترويجية أخرى فى أسيوط.

واحتلت بايونيزر المركز السابع، خلال تعاملات فبراير الماضى فى البورصة، بعد أن سجلت تعاملات بقيمة 2.3 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها 4.3% عبر بيع وشراء 508.2 مليون ورقة مالية، فى حين احتلت المركز السابع أيضًا بترتيب الشركات خلال تعاملات شهري يناير وفبراير الماضيين، محققة تداولات بقيمة 4.8 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.5% من خلال بيع 1.1 مليار ورقة مالية.