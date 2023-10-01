«بايونيرز» ترسم سيناريو تحركات ومستهدفات مجموعة من أسهم البورصة المصرية

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات مجموعة من الأسهم من المتوقع تحقيقها الأسبوع الحالي، في قطاعات العقارات، والبتروكيماويات.

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز تسجيل سهم بالم هيلز للتعمير 2.19 جنيه، مقارنة بـ2.15 جنيه بالتعاملات الأخيرة، وسهم أوراسكوم كونستراكشون 152 جنيها، مقابل 141 جنيه بالتعاملات الأخيرة.



ورجح وصول سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مستوى 14.80 جنيه، مقابل 13.80 جنيه، وسهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 7.90 جنيه، مقابل 7.62 جنيه في التعاملات الأخيرة.

وقدر وصول سهم الصناعات الكيماوية المصرية- كيما صوب 10.25 جنيه، نظير 10 جنيه الأسبوع الماضي، ومصر لصناعة الكيماويات نحو 33.60 جنيه، مقابل 32.27 جنيه بالتعاملات الأخيرة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوع الماضى على تباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.47% مسجلًا 20174 نقطة، وتراجع «EGX70» بنحو 1.14% مستقرًا على 3785، و«EGX100» الأوسع نطاقا بـ 0.56% مغلقا عند 5643.

وربح رأس المال السوقى 17 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مغلقا بمستويات 1.373 تريليون. وسجلت التعاملات 115.5 مليار جنيه، اقتنصت السندات 83.76% منها، بينما كان نصيب الأسهم 16.24% من تعاملات داخل المقصورة.

واقتنص المصريون 87.8% من التداولات، بمبيعات 489.4 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب والعرب 4% و8.2% بصافى مشتريات 299.9 و 189.5 مليون على الترتيب.



وقال عبدالقادر إن الصعود القياسى الذى سجلته السوق مؤخرا تركز فى عدد محدود فقط من الأسهم القيادية، لافتا إلى أن نتائج أعمال الشركات تؤهل السوق لمزيد من الصعود.

وتوقع أن تواصل البورصة عمليات جنى الأرباح التى شهدتها التداولات السابقة خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي، فيما تعاود الصعود بجلسات النصف الثانى لتتحرك فى نطاق 20000 و20350 نقطة.