«بايونيرز» تخطف صدارة السمسرة بالبورصة خلال يناير

خطفت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية صدارة تعاملات السمسرة بالبورصة المصرية خلال شهر يناير المنقضي، وذلك بعد استحواذها على حصة سوقية قدرها 14.6%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة– وصل “المال” نسخة منه– أن “بايونير” سجلت تداولات بقيمة 3.62 مليار جنيه منفذة على 747.27 مليون ورقة مالية.

وأشار التقرير إلى أن شركة التجاري الدولي جاءت في المرتبة الثانية بترتيب السماسرة خلال الشهر المذكور بحصة سوقية بلغت 12.8%، وقيم تداول 3.19 مليار جنيه.

واحتلّت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث بحصة قدرها 12.6%، وقيم تداول 3.13 مليار جنيه، تلتها فاروس بحصة 8.6%، وقيم 2.14 مليار جنيه.

وجاءت شركة نعيم للوساطة في المرتبة الخامسة بنسبة 7.4%، وبقيم تداول 1.84 مليار جنيه، ثم شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز السادس بنسبة 7.1%، وقيمة تداول 1.76 مليار جنيه.

واحتلت الترتيب من السابع إلى العشرين ضمن قائمة الكبار كل من: “هيرميس وبلتون وسيجما وأصول ومباشر وعربية أون لاين وإتش سي والأهرام وبرايم وإتش إس بي سي والعربي الأفريقي ووثيقة وشعاع وأسطول” بحصص تراوحت بين 1.3 و6.4%.

يُذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب على قطاع البنوك والعقارات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 11 مليار جنيه تقريبًا، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، مقابل 697.3 مليار استهلّ بها تعاملات الأسبوع مرتفعًا 1.6%.

وارتفع مؤشر egx30″” الرئيسي بنسبة 1.39 جنيه ليصل إلى مستوى 13918 نقطة، وegx70″” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.75% إلى 538 نقطة، و”egx100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.87% إلى 1395 نقطة.

يُشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة، أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 من إجمالى 178 متداولًا، بينما هبط 30، وبقي 42 دون تغيير.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.