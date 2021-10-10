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«بايونيرز» تخترق نشاط التمويل العقاري ونظيره متناهي الصغر وتدرس التأجير التمويلي (فيديو)

بايونيرز تخترق نشاط التمويل متناهي الصغر بتأسيس "خير"
أحمد علي 9:11 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 9:11 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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أكد وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ان شركة “اسباير كابيتال القابضة” -بايونيرز سابقًا-  ستخترق مجالات التمويل متناهي الصغر و التمويل العقاري، بالإضافة الى دراسة الدخول لأنشطة التمويل الاستهلاكي و التأجير التمويلي.

يذكر أن “بايونيرز القابضة” نفذت خطة تقسيم الشركة لـ 3 شركات بمجموع رؤوس أموال مصدرة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وهي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية برأسمال 4.7 مليار جنيه، بالإضافة الى شركة جدوى للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار جنيه، وأخيرًا “بايونيرز القابضة” التي سيتم تغيير اسمها الى “اسباير كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية برأسمال 210 مليون جنيه.

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وأضاف زكي، في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الان على شاشة المال تي في على موقع اليوتيوب، ان الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة “خير” للتمويل متناهي الصغر.

وأوضح زكي، أن شركة “خير” للتمويل متناهي الصغر ستبدأ نشاطها خلال أيام قليلة، عقب الانتهاء من إجراءات التأسيس، لافتًا الى ان الشركة تدرس كيفية بدء نشاطها في التمويل الاستهلاكي و التأجير التمويلي.

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وأشار إلى أنه سوف يبتعد عن إدارة الشركة المالية “اسباير كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية،الا انه سوف يساعد ويدعم الإدارة الجديدة، بل سيمنحها خطة ودراسة كاملة للسوق، تحدد بها الشركات المتاحة للاستحواذات و نظيرتها المتاحة للدخول معها في صفقات مبادلة.

وليد زكي في أول حوار عقب التقسيم
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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