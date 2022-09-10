«بايونيرز» تتوقع مستهدفات مجموعة أسهم في البورصة المصرية هذا الأسبوع

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات مجموعة أسهم بالبورصة المصرية هذا الأسبوع في قطاعات الصناعة، والبتروكيماويات، والعقارات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن هناك مجموعة من الأسهم بالبورصة المصرية يتوقع أن تحقق أداءا إيجابيا هذا الأسبوع، ومنها أبوقير للأسمدة عند 25.90 جنيه، مقابل 25.080 جنيه، وحديد عز عند 15.10 جنيه، مقارنة بـ 14.65 جنيه الأسبوع الماضي.

وقدر عبدالقادر، مستهدف سهم الشمس للإسكان والتعمير عند 7.90 جنيه، مقارنة بـ 7.15 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم مدينة نصر عند 3.39 جنيه، مقابل 3.29 جنيه الأسبوع الماضي.

كما قدر مستهدف سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 6.70 جنيه، مقارنة بـ 6.38 جنيه الأسبوع الماضي، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 4.45 جنيه، نظير 4.18 جنيه، التداولات السابقة.

وكانت البورصة أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي بصعود قوي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيس egx30 بنسبة 3.31% مغلقا عند 10265 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 5.02%، مغلقا عند مستوى 2274 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.78%، مغلقا عند مستوى 3256 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3.34%، بما قيمته 22.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 702.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 679.9 مليار جنيه التداولات السابقة.

وارتفعت التداولات مسجلة 17 مليار جنيه، في مقابل 13.9 مليار جنيه، وحصدت السندات 53.65% من هذه القيمة، بينما كان نصيب الأسهم 46.35%، من إجمالي التداول داخل المقصورة.

واتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 613.9 مليار جنيه، بنسبة 7.8% من التعاملات، و52.9 مليون جنيه، بنسبة 5.6% من التعاملات، على الترتيب، بينما كان نصيب المستثمرون المحليون 86.6% من التعاملات، بصافي مشتريات 666.8 مليون جنيه.