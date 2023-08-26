بايونيرز تتوقع مستهدفات مجموعة أسهم بالبورصة المصرية هذا الأسبوع (جراف)

توقعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات حزمة من أسهم البورصة المصرية هذا الأسبوع، في قطاعات الإسكان، والبنوك، والأسمدة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إنه يتوقع وصول سهم السويدي إليكتريك إلى مستوى 21.25 جنيه هذا الأسبوع، وسهم مجموعة طلعت مصطفى عند 10.80 جنيه، وسهم مصر للألمونيوم عند 48.50 جنيه.

كما رجح وصول سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إلى 11.90 جنيه، وسهم حديد عز إلى 51 جنيه، وسهم أبوقير للأسمدة عند 51.90 جنيه، وسهم بنك التعمير والإسكان عند 25.80 جنيه، والبنك التجاري الدولي عند

وقال عبدالقادر، إن السوق وصلت بجلسة الثلاثاء الأسبوع الماضي إلى مستوى تاريخي لم تصل إليه منذ إبريل 2018، عند 18213 نقطة.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا الأسبوع الماضي، وسط تحقيق رأس المال السوقي مكاسب، بدعم مشتريات محلية وعربية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.33%، مغلقا عند مستوى 18207 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.02%، مغلقا عند مستوى 3702 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%، مغلقا عند 5443 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.63%، بما قيمته 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.219 تريليون جنيه.

وسجلت التداولات 12.1 مليار جنيه، بكمية تداولات 3.434 مليار ورقة مالية، من خلال 387 ألف عملية منفذة، وهيمنت الأسهم على تعاملات داخل المقصورة بنسبة 98.24%، بينما كان نصيب السندات 1.76% خلال الأسبوع.

وهيمن المستثمرون المحليون على 87.2% من التعاملات، بمشتريات 42.1 مليون جنيه، والعرب على 6.3% من التعاملات بصافي شراء 200.8 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 242.9 مليون جنيه.