بايونيرز تتوقع مستهدفات حزمة من أسهم البورصة الأسبوع الحالي

توقعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أداءا إيجابيا للبورصة المصرية الأسبوع الحالي، ووضعت مستهدفات مجموعة من أسهم السوق في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية غير المصرفية، والبتروكيماويات، والعقارات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بالشركة لـ “المال” إن السوق سوف تشهد حركة صعودية هذا الأسبوع، وإن سهم البنك التجاري الدولي سوف يستقر عند مستوياته الحالية حول 45 جنيه ليبدأ التراجع.

وقدر عبدالقادر مستهدف سهم المجموعة المالية هيرميس عنج 18.90 جنيه مقارنة بـ 17.70 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم سيدي كرير للبتروكيماويات عند 12.80 جنيه، نظير 12.110 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم القلعة للاستثمارات المالية عند 1.68 جنيه.

وقدر أيضا مستهدفات سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو عند 164 جنيه، مقارنة بـ 143.9 جنيه الخميس الماضي، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 6.40 جنيه، مقابل 6.1 جنيه الأسبوع الماضي، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عند 8.95 جنيه، مقارنة بـ 8.25 جنيه التداولات السابقة، وراية القابضة للاستثمارات المالية عند 3.20 جنيه، مقابل 2.70 جنيه بالتعاملات السابقة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي محققة مكاسب ملحوظة حيث صعد المؤشر الرئيس EGX30 بما يقارب الـ 9% مغلقا عند مستوى 14838 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بـ 4% مغلقا عند 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 5.5% مغلقا عند 4019 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 60.9 مليار جنيه، مغلقا عند 951.3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 890.4 مليار جنيه، وقفزت التداولات إلى 78.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 14.4 مليار جنيه الأسبوع السابق. واقتنصت الأسهم 78.5% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 21.5% خلال الأسبوع.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التداولات بـ 83.7% بصافي مشتريات 354.3 مليون جنيه، ثم العرب بنسبة 9.8% بصافي مشتريات 141 مليون جنيه، ثم الأجانب بنسبة 6.5% بصافي مبيعات 495.3 مليون جنيه.