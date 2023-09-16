«بايونيرز» تتوقع مستهدفات حزمة أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات حزمة من أسهم البورصة المصرية، كما أوصت بالشراء على مجموعة أخرى من الأسهم.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز، إنه يتوقع أن يتجه سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو نحو 265 جنيها، مقارنة بـ 251.270 جنيه الأسبوع الماضي، وأبوقير للأسمدة نحو 61 جنيها، مقابل 58 جنيها الأسبوع الماضي.

ورجح تحرك سهم البنك التجاري الدولي نحو 61 جنيها، مقابل 58.750 جنيه، وسهم أم أم جروب نحو 5.30 جنيه، مقابل 4.740 جنيه، وأوراسكوم للتنمية نحو 11.20 جنيه، مقابل 10.610 جنيه، والشرقية – إيسترن كومباني صوب 26 جنيها، نظير 24.50 جنيه الأسبوع الماضي.

وأوصى عبدالقادر بالشراء على سهم المجموعة المالية إي أف جي عند 15.40 جنيه، مقارنة بـ15.770 جنيه، الأسبوع الماضي، وسهم بلتون تحت مستوى الـ3 جنيهات، مقارنة بـ 3.070 جنيه بالتعاملات السابقة، والسويدي إليكتريك عند 21.60 جنيه، نظير 22.510 جنيه بالتعاملات الأخيرة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي بصعود جماعي ضعيف للمؤشرات، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، في ظل مبيعات أجنبية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.85%، مغلقا عند مستوى 19540 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، مغلقا عند 3839 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%، مغلقا عند 5649 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه فقط، بعد تسجيله صعودا 1.11%، ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.300 تريليون جنيه بداية الأسبوع.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 21.6 مليار جنيه، بكمية 3.596 مليار ورقة مالية، اقتنصت الأسهم منها 96.52%، بينما كان نصيب السندات 3.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرون المصريون 85.5%، بصافي مشتريات 139.3 مليون جنيه، والأجانب 7.8% متجهين للبيع أيضا بصافي 150.8 مليون جنيه، والعرب بـ6.7%، بصافي شراء 11.5 مليون جنيه.

وهيمن الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرون الأجانب في 6 قطاعات رئيسية، بينما جاءت مشترياتهم في 3 قطاعات فقط.

واتجه الأجانب للبيع في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بصافي 51.7 مليون جنيه، والبنوك بصافي 51.8 مليون جنيه، والخدمات المالية بـ59.8 مليون جنيه، والعقارات بـ7.7 مليون جنيه، والموارد الأساسية بـ23.1 مليون جنيه.

وجاءت مشترياتهم في الاتصالات والإعلام بـ13.6 مليون جنيه، والخدمات والمنتجات الصناعية بـ2.2 مليون جنيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بـ2.9 مليون جنيه.

هيمنت 5 قطاعات على 72.6% من قيم تداولات المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية (بدون الصفقات)، الأسبوع الماضي، تصدرها البنوك، تلاه العقارات بحصة تتجاوز الـ19% لكلاهما.