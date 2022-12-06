بايونيرز تتوقع استهداف البورصة 15000 نقطة بنهاية ديسمبر

تتوقع شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية وصول البورصة المصرية لمستوى 15000 نقطة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسمرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيس للسوق egx30 سيصل إلى مستوى 15000 نقطة بنهاية الشهر الجاري.

ولفت عبدالقادر إلى أن أمر عودة الأجانب للسوق يرتبط بقوة باستقرار سعر الدولار.

وقدر مستهدفات حزمة من الأسهم ومنها سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عند 9 جنيهات، مقارنة بما يقارب الـ8 جنيهات حاليا، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 8 جنيهات، مقارنة بـ 7 جنيهات حاليا.

وقدر أيضا مستهدفات راية القابضة للاستثمارات المالية عند 3.5 جنيه، مقابل 2.66 جنيه، والقلعة للاستثمارات المالية عند 1.70 جنيه، مقارنة بـ 1.53 جنيه.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار في شركة ناشيونال لتداول الأوراق المالية إن أفضل القطاعات بالسوق خلال ديسمبر هي البنوك، العقارات، الخدمات المالية غير المصرفية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية.

وأكد عيد إن البورصة ستحقق ارتفاعات محدودة في ديسمبر نتيجة إجازات أعياد الكريسماس، وإغلاق المراكز والميزانيات لصناديق الاستثمار.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها نوفمبر الماضي بصعود جماعي لمؤشراتها بلغت نسبته 16.59% للمؤشر الرئيس egx30 مغلقا عند 13259 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14.72% مغلقا عند 2583 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 14.2% مغلقا عند 3740 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب 105.3 مليارات جنيه مغلقا عند 870 مليار جنيه، مقارنة بـ 764.7 مليار جنيه نهاية أكتوبر.

وبلغت التداولات 44.4 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 87.99% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 12.01%.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات بواقع 75.3% بصافي مشتريات 1.535 مليار جنيه، تلاهم الأجانب بنسبة 15.1% بصافي مبيعات 1.685 مليار جنيه، فيما اتجه العرب للشراء بصافي 15.7 مليون جنيه بنسبة 9.6% من التداولات.