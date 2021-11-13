«بايونيرز» تتوقع أداء إيجابيا لحزمة أسهم الأسبوع الحالي

توقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تحقق مجموعة من الأسهم في قطاعات مختلفة أداءً إيجابيًّا، الأسبوع الحالي.

من بينها المصرية للاتصالات وحديد عز والشمس للإسكان

وتوقع عبد القادر أن يحقق سهم المصرية للاتصالات مستويات 15 جنيهًا، مقارنة بـ14.4 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي، وسهم حديد عز عند 14.70 جنيه، مقارنة بـ13.9 جنيه، وسهم إعمار مصر نحو 2.75 جنيه، مقارنة بـ2.59 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

كما رجّح اتجاه سهم “الشمس للإسكان والتعمير” لنحو 8 جنيهات، مقارنة بـ6.8 جنيه، وسهم مستشفى كليوباترا نحو 5.50 جنيه، مقارنة بـ5 جنيهات، وسهم أوراسكوم للتنمية نحو 6 جنيهات، مقارنة بـ5.60 جنيه، الأسبوع الماضي.

يُشار إلى أن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، وسط مبيعات محلية، وهبوط قوي في أحجام التداولات.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” التعاملات متراجعًا بنسبة 0.34%، عند مستوى 11573 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السبعيني “EGX70” بنسبة 1%، مغلقًا عند مستوى 2186 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 0.89%، مغلقًا عند مستوى 3173 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي بنسبة 0.23%، ما قيمته 1.6 مليار جنيه، مغلقًا عند مستويات 733.6 مليار جنيه، مقارنة بـ735.2 مليار جنيه. وانخفضت التداولات أكثر من 50% مسجلة 14.1 مليار جنيه، مقارنة بـ30.7 مليار جنيه.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب للشراء بصافي 110.4 مليون جنيه، و10.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه المستثمرون المصريون للبيع بصافي 120.5 مليون جنيه.