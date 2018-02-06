بايونيرز تبيع مليون سهم فى المصريين للإسكان والتنمية

رجب عزالدينأعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن بيع "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم، بقيمة 4 ملايين جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز بعد العملية إلى 7.09 % من أسهم الشركة، مقارنة بـ 8.18% قبل العمل

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن بيع “بايونيرز” القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم، بقيمة 4 ملايين جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز بعد العملية إلى 7.09 % من أسهم الشركة، مقارنة بـ 8.18% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.03 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 183.3 مليون جنيه، موزعًا على 91.6 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للواحد.