«بايونيرز بروبرتيز» تحقق 1.6 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الأول والأرباح تقفز 130%

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية نتائجها المالية المجمعة والمستقلة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

وحققت “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.047 مليار خلال الربع الأول من 2022، بسنبة نمو 58%.

وقفز صافي أرباح “بايونيرز بروبرتيز” بنسبة 129.5% لتصل إلى 102.12 مليون جنيه، مقابل 44.49 مليون خلال فترة الربع الأول من 2022.

قال وليد زكي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، إن الشركة حققت نتائج مالية إيجابية، حيث ارتفعت الإيرادات 58%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 1.6 مليار جنيه، مقارنة بـ1.04 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

واستكمل زكي، في بيان لإدارة البورصة، أن الشركة شهدت معدل طلب مرتفعًا على جميع الطروحات التي تمّت بشكل محدود نسبيًّا في المشروعات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات أسهم بحوالي 56% من إيرادات “بايونيرز للتنمية العمرانية”، وبلغ حجم أعمال القطاع نحو 5.8 مليار جنيه.

وأسهم قطاع التطوير العقاري بنحو 41%، من إجمالي الإيرادات، وأسهمت إيجارات الوحدات التجارية بحوالي 3% من الإيرادات.

وبلغت قيمة المبيعات التعاقدية، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، 2.4 مليار جنيه في مشروعات الشركة بالقاهرة والبحر الأحمر ، والساحل الشمالي، وتستعدّ لشركة لطرح مشروعات جديدة، خلال الفترة المقبلة؛ لتلبية متطلبات السوق العقارية.