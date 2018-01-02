بايونيرز القابضة تنفذ عملية نقل ملكية أسهم الإثابة والتحفيز

رجب عزالدينأعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن اتمام عملية نقل ملكية 6 ملايين سهم من الأسهم المخصصة لنظام الإثابة، والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة إلى المستفيدين من النظام.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرصيد المتبقى

رجب عزالدين

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن اتمام عملية نقل ملكية 6 ملايين سهم من الأسهم المخصصة لنظام الإثابة، والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة إلى المستفيدين من النظام.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرصيد المتبقى بالنظام أصبح صفر بعد تنفيذ العملية.

ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 3.6 مليار جنيه، موزعاً على 708.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

وتعتزم بايونيرز طرح 40% من أسهم رؤية القابضة بالبورصة المصرية، خلال النصف الأول 2018، وشرعت الشركة خلال الفترة الماضية فى استيفاء المستندات المطلوبة للقيد المبدئي بالبورصة.

وقالت الشركة فى 18 ديسمبر الماضى، إن عملية طرح “رؤية” ستتم من خلال زيادة رأسمال الشركة، وبيع حصص من أسهم بعض المساهمين.

وتمتلك بايونيرز 6 شركات بالقطاع العقاري، منها 4 مقيدة بالبورصة، ورؤية القابضة هي الشركة الخامسة.