«بايونيرز» القابضة تقفز بإيراداتها إلى 4.2 مليار جنيه فى ستة أشهر

بايونيرز القابضة تفصح عن نتائج أعمال النصف الاول من العام الجارى

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ارتفاع إيراداتها إلى 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج بايونيرز القابضة المجمعة ارتفاع تكاليف النشاط إلى 3.3 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجع صافى ربح الشركة إلى 522.8 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 800.9 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة الثلاثاء.

وانخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.41 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.76 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 299.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مارس الماضى مقارنة بنحو 271.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة 2.04 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بايرادات 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بايونيرز القابضة تعتمد الانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى بالإجماع

بايونيرز القابضة

وشرعت بايونيرز خلال الفترة الماضية فى إجراءات مشروع الانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى، ووافقت عمومية الشركة ( بالإجماع) فى 24 يوليو الماضى على تفاصيل الخطة النهائية لتلك العملية.

ويشير المخطط التفصيلى لعملية الانقسام إلى إعادة توزيع شركات بايونيرز على ثلاثة كيانات كبرى، أحدها تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة)، والثانية (منقسمة) بالقطاع العقارى ونشاط المقاولات، بينما تختص الأخيرة (منقسمة أيضا) بالنشاط الصناعى.

ومن المقرر أن تحتفظ بايونيرز بمساهمتها فى ثمانى شركات متخصصة فى الخدمات المالية غير المصرفية، وتضم: بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بريزما للوساطة فى الأوراق المالية، المستشار الدولى لضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية.

كما تضم شركات، رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أموال للاستثمارات المالية، بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) ،المصرية للصرافة والأعمال المالية،إضافة إلى شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار(صندوق رائد).

شركتان منقسمتان تضمان 18 شركة تابعة تحت مظلتهما

كما ينص مقترح التقسيم على إنشاء شركة منقسمة أولى تحت اسم “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، وتضم تحت مظلتها عشر شركات متخصصة فى المقاولات والنشاط العقارى ،من بينها المتحدة للإسكان والتعمير،القاهرة للإسكان والتعمير.

كما تشمل الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ، وادى للاستشارات،الصفوة للاستشارات والتنمية، تلال الساحل الشمالى للمنتجعات السياحية والاستثمار العقارى.

كذلك تضم تحت مظلتها، شركتى، تلال البحر الأحمر للاستثمار العقارى والمنتجعات السياحية، بلو للتطوير العقارى،إضافة إلى شركة رؤية القابضة للاستثمارات.

أما الشركة المنقسمة الثانية ، فتحمل اسم “جدوى للتنمية الصناعية”، وتضم تحت مظلتها ثمانى شركات شقيقة وتابعة متخصصة فى النشاط الصناعى ، من بينها ،الشركة العربية لمنتجات الألبان المعروفة باسم آراب ديرى.

كما تضم شركات، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، الكابلات الكهربائية المصرية، الجيزة باور للصناعة، النور للأدوية، الحصن للاستشارات، بايونيرز كابيتال للاستشارات المالية، سمو للاستشارات.

بايونيرز : الانقسام يستهدف جذب شرائج جديدة من المستثمرين

ويشير مخطط التقسيم إلى بقاء نسب المساهمين الرئيسين ونسب الأسهم حرة التداول فى الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين كما هى قبل عملية الهيكلة والانقسام.

كذلك يشير إلى أن الشركة القاسمة (بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية) ستظل مقيدة فى البورصة بعد تعديل بيانات قيدها وخفض رأسمالها ،كما سيجرى قيد وتداول الشركتين المنقسمتين فى البورصة.

وتقول “بايونيرز” إن عملية الانقسام لن تؤثر على أى تعاقدات أو التزامات مالية سابقة جرى الاتفاق عليها مع الغير قبل عملية الهيكلة والانقسام.

وتتوقع الشركة أن تساهم عملية الانقسام فى إنعاش التداول على الأسهم عبر جذب شرائح جديدة من المستثمرين من ذوى الاهتمامات الاستثمارية المتنوعة سواء فى الأنشطة المالية أو العقارية أو الصناعية.

كما يستهدف الانقسام إتاحة فرص جديدة لنمو للشركة القاسمة والكيانين المنقسمين عبر مشاركتهم فى استثمارات جديدة تناسب كل قطاع مع زيادة التركيز على جانب الاختصاص بما يؤدى إلى وضوح الرؤية ونمو الأعمال والإيرادات.

كذلك تتوقع بايونيرز أن تساهم هذه العملية فى وضوح وكفاءة هيكل الملكية بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة بما يعكس أداء كل قطاع على حدة ،وفقا لما جاء فى تفاصيل الملف المقدم عن عملية الانقسام إلى الرقابة المالية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى بايونيرز فى 24 نوفمبر الماضى على خطة التقسيم إلى ثلاث شركات كبرى تختص كل واحدة منها بأحد أنشطتها الرئيسية، ومن المقرر دعوة المساهمين مرة ثانية لمناقشة الخطة التفصيلية للانقسام بطريقة التقسيم الأفقى للالتزامات والأصول وحقوق الملكية.

واقترح مجلس الإدارة فى مطلع نوفمبر الماضى أن يكون المركز المالى الأخير للشركة (31 أكتوبر 2020) هو أساس التقييم لعملية الانقسام.

تفاصيل صفقة مبادلة الأسهم مع خمس شركات تابعة يونيو 2020

ونفذت بايونيرز فى 17 يونيو الماضى (2020) صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات تابعة مدرجة فى البورصة المصرية، فى إطار خطة أوسع للانقسام إلى 3 كيانات تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وشملت الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير،كما تضم، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

وجرت المبادلة على 126.2 مليون سهم من أسهم الصعيد العامة للمقاولات بما رفع نسبة ملكية بايونيرز القابضة إلى 50.9%.

كما استجاب 83.9 مليون سهم فى شركة الجيزة العامة للمقاولات، لترتفع نسبة ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 73.2%.

بينما بلغت الاستجابة فى شركة الكابلات الكهربائية المصرية 73.3 مليون سهم ، لتصل نسبة ملكية بايونيرز إلى 78.5% أما شركة المتحدة للإسكان والتعمير فقد استجاب 34.3 مليون سهما لتبلغ نسبة ملكية بايونيرز 50.3%.

بينما استجاب 13.5 مليون سهم فى شركة القاهرة للإسكان والتعمير، لترتفع ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 90% وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن هيكل ملكيتها فى تلك الشركات بعد عملية المبادلة.

ورفعت بايونيرز القابضة رأسمالها ( يوليو الماضى) من 4.68 مليار جنيه إلى 5.2 مليار فى إطار استكمال صفقة مبادلة الأسهم التى جرت قبلها بشهر.

وبلغت قيمة الزيادة 591.6 مليون جنيه موزعة على 118.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم ، علاوة إصدار قدرها 3.66 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 433 مليون جنيه ترحل لحساب الاحتياطى.

وخصصت أسهم تلك الزيادة بالكامل للمساهمين الرئيسيين (وليد محمد زكى، وأولاده القصر) ، وأدرجت لجنة القيد تلك الزيادة على قاعدة البيانات فى 26 يوليو 2020.