بايونيرز القابضة تشتري 584 ألف سهم خزينة في البورصة لدعم الورقة المالية

بايونيرز القابضة تفصح عن عملية شراء جديدة لأسهم الخزينة في البورصة

اشترت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية اليوم الأربعاء نحو 584 ألف سهم خزينة في إطار خطتها لدعم سعر الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.

ونفذت الشركة الأحد الماضى عملية شراء لعدد 359 ألف سهم خزينة ، كما نفذت خلال الأسابيع الماضية عمليات شراء مماثلة على مئات الآلاف من الأسهم.

وسبق للشركة فى منتصف يونيو الماضى تنفيذ عملية شراء ضخمة بعدد 6.5 مليون سهم .

وقالت بايونيرز فى إفصاح للبورصة إن إجمالى ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى الآن بلغ 2.81% من إجمالى رأس المال، وتمول الشركة هذه العمليات ذاتيا من مواردها.

وأفصحت فى وقت سابق عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

بايونيرز القابضة: سعر السهم الحالي يبتعد كثيرًا عن القيمة الدفترية أو الاسمية

وتقوم شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الماضى إلى 7 سبتمبر المقبل.

وقالت “بايونيرز” إن سعر السهم المتداول حاليًّا على شاشة البورصة يقل كثيرًا عن القيمة الدفترية للسهم والقيمة العادلة والقيمة الاسمية أيضًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت أن هذا الوضع هو ما دفع مجلس الإدارة للتفكير فى شراء أسهم خزينة لدعم سعر السهم فى الفترة المقبلة.

وسهلت الرقابة المالية فى مارس الماضى عمليات شراء أسهم الخزينة، بالنسبة للشركات لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة إلى شراء كميات مختلفة من أسهم الخزينة لدعم أسعار الأسهم المدرجة والمتداولة فى البورصة المصرية.

وتشمل الشركات التي أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، آرابيا انفستمنتس هولدنج، بالم هيلز للتعمير، القابضة الكويتية وآخرون.

إدراج أسهم زيادة رأسمال صفقة مبادلة الأسم الأحد المقبل

ونفذت بايونيرز القابضة فى 17 يونيو الماضى صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتشمل الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

كما تشمل، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

ووافقت البورصة المصرية اليوم الأربعاء على قيد زيادة رأسمال بايونيرز القابضة من 4.68 مليار جنيه إلى 5.2 مليار جنيه، وذلك فى إطار استكمال صفقة مبادلة الأسهم .

وحددت لجنة القيد موعد الأحد المقبل 26 يوليو لإدراج أسهم الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة لتصبح 1.05 مليار سهم.

وتبلغ قيمة الزيادة 591.6 مليون جنيه موزعة على 118.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، علاوة إصدار قدرها 3.66 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 433 مليون جنيه ترحل لحساب الاحتياطى.

وتسدد الزيادة بالكامل من الأرصدة الدائنة للمساهمين والتى نشأت نتيجة صفقة بادلة الأسهم دون الخيار النقدى والتى تمت من خلال عروض الشراء بالاستحواذ على أسهم الشركات التابعة.

بايونيرز: زيادة رأس المال خصصت بالكامل لمساهم وأولاده

المساهم وليد زكى

وتخصص أسهم زيادة رأسمال المشار إليها بالكامل للمساهمين الرئيسيين (وليد محمد زكى، وأولاده القصر) ، بما يعنى عدم أعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى فى هذا الإصدار.

كان مجلس إدارة بايونيرز القابضة قد وافق 20 يونيو الماضى على الشروع فى إجراءات زيادة رأس المال استكمالا لصفقة مبادلة الأسهم التى تمت مؤخرا مع خمس شركات تابعة.

وقالت الشركة إن هذه الزيادة ستتم تغطيتها بالكامل من الأرصدة المستحقة للمساهم وليد محمد زكى وأولاده القُصَّر والمثبتة بدفاتر الشركة.

وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.

كما أن لدى بايونيرز حصص حاكمة فى شركات عقارية منها رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق.

كذلك تملك حصصا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

ويتبع بايونيرز القابضة 60 شركة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.