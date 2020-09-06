بايونيرز القابضة تسجل 3.6 مليار جنيه ايرادات خلال النصف الاول

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

وحققت المجموعة خلال هذه الفترة ايرادات بقيمة 3.6 مليار جنيه، وصافي ربح قدره 800 مليون جنيه قبل خصم حقوق الاقلية.

وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الاقلية 712 مليون جنيه مقابل 857 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2019 بانخفاض قدره 17%.

وبلغت ايرادات شركة بايونيرز خلال الربع الثاني من العام 1،8 مليار جنيه مصري، وحققت الشركة صافي ارباح قبل خصم حقوق الاقلية 529 مليون جنيه مصري مقارنة ب 638 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019.

وقاد القطاع العقاري صدارة ايرادات المجموعة خلال النصف الاول من عام 2020 حيث ساهم ب 54% فى اجمالي الايرادات ، ويليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 45%. وفي خلال الربع الثاني من عام 2020 ساهم القطاع العقاري ب 55% من الايرادات ويليه القطاع الصناعي بنسبة 42%.

وارتفغت اجمالي حقوق الملكية في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 11% مقارانة بعام 2019 لتسجل 9،6 مليار جنيه مصري، وتم زيادة الاستثمارات في شركات المجموعة بحوالي مبلغ 1،024 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2020.

واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح الي المبيعات 34 % مقابل 27% خلال النصف الاول من عام 2019.

وسجلت نسبة صافي الربح الي المبيعات 22% مقابل 16% في النصف الاول من عام 2019، وتم تحقييق عائد يبلغ 0.76 جنيه للسهم في نهاية النصف الاول من عام 2020.

وقال وليد زكي رئيس مجلس الادارة ان مجموعة بايونيرز القابضة استطاعت اجتياز مرحلة صعبة اقتصادياً على الصعيد المحلى والعالمى وقد عبرت نتائج اعمال المجموعة خلال النصف الاول من العام 2020 ,عن قدرة المجموعة على الاستمرارية فى تحقيق الارباح , بالرغم من حالة الركود الاقتصادى التى تغلف الانشطة الاقتصادية بشكل عام جراء ازمة “الكورونا” وما استتبعها من تذبذبات وعدم استقرار على جميع الاصعدة محليا وعالميا.

واوضح ان نسب الربحية الخاصة بالمجموعة جيدة للغاية مقارنة بمعدلات ونسب ربحية نفس القطاعات بالشركات الاخرى.ويعد التنوع فى مجالات العمل الخاصة بالمجموعة, بالاضافة الى الرؤية المستقبلية والانتقاء الجيد لاستثمارات المجموعة , هو الداعم الاساسى لاستمرار تحقيق الارباح فى ظل الحالة الاقتصادية الحالية وخاصة خلال النصف الاول من العام الجارى والذى شهد اغلب الاثار السلبية لتلك الجائحة الاقتصادية.

اضاف: “جدير بالذكر اننا طبقا لسياستنا الاستثمارية نركز بشكل اساسى على المرونة و الاستمرارية, ونعمل دائما وفقا استراتيجيات وقائية للتعامل مع المواقف الطارئة التى يمكن ان تواجه اى من مجالات العمل داخل المجموعة”.