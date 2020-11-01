بايونيرز القابضة تدعو المساهمين لمناقشة الانقسام إلى 3 شركات كبرى

بايونيرز القابصة تفصح عن الشروع فى إجراءات الانقسام إلى 3 كيانات كبرى

دعت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مساهميها لمناقشة السير فى إجراءات الانقسام إلى ثلاث شركات كبرى تختص كل واحدة منها بأحد أنشطتها الرئيسية.

وقالت بايونيرز القابضة فى إفصاح للبورصة الأحد، إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة 31 اكتوبر الفائت على دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة إجراءات الإنقسام.

ومن المقرر انقسام بايونيرز إلى ثلاث شركات، إحدهما تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة)، والثانية بالقطاع العقارى ونشاط المقاولات، والأخيرة بالنشاط الصناعى.

واقترح مجلس الإدارة أن يكون المركز المالى الأخير للشركة (31 اكتوبر 2020) هو أساس التقييم لعملية الإنقسام.

بايونيرز القابضة 5 شركات يونيو الماضى

ونفذت بايونيرز القابضة فى 17 يونيو الماضى صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتشمل الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

كما تضم، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

وجرت المبادلة على 126.2 مليون سهم من أسهم الصعيد العامة للمقاولات بما رفع نسبة ملكية بايونيرز القابضة إلى 50.9% .

كما استجاب 83.9 مليون سهم فى شركة الجيزة العامة للمقاولات ، لترتفع نسبة ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 73.2%.

بينما بلغت الاستجابة فى شركة الكابلات الكهربائية المصرية 73.3 مليون سهم ،لتصل نسبة ملكية بايونيرز إلى 78.5%.

أما شركة المتحدة للإسكان والتعمير فقد استجاب 34.3 مليون سهما لتبلغ نسبة ملكية بايونيرز 50.3% .

بينما استجاب 13.5 مليون سهم فى شركة القاهرة للإسكان والتعمير، لترتفع ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 90% .

وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن هيكل ملكيتها فى تلك الشركات بعد عملية المبادلة .

ورفعت بايونيرز القابضة رأسمالها ( يوليو الماضى) من 4.68 مليار جنيه إلى 5.2 مليار جنيه وذلك فى إطار استكمال صفقة مبادلة الأسهم التى قبل شهر .

وأدرجت لجنة القيد بالبورصة المصرية أسهم الزيادة على قاعدة البيانات فى 26 يوليو ليصبح 1.05 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيه.

بايونيرز: صفقة المبادلة جزء من خطة الانقسام

بايونيرز القابضة

وقالت بايونيرز القابضة فى وقت سابق إن صفقة مبادلة الأسهم تمت فى إطار خطة أوسع لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.

كما أن لدى بايونيرز حصص حاكمة فى شركات عقارية منها رؤية القابضة،لوتس للفنادق.

كذلك تملك حصصا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

ويتبع بايونيرز القابضة 60 شركة داخل مصر وخارجها، وسجلت خلال 2019 صافي ربح قدره 1.35 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.22 مليار جنيه خلال العام السابق .

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 9.36 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بايرادات قدرها 8.56 مليار جنيه خلال 2018.

وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.