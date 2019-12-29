بايونيرز القابضة تحصل على مهلة لتقديم دراسات القيمة العادلة لـ5 شركات

بايونيرز القابضة تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمنحها مهلة عشرة أيام لانهاء دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات التابعة.

حصلت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية و5 شركات تابعة، على مهلة لمدة عشرة أيام لتقديم دراسة القيمة العادلة للأسهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة.

وأرسلت الرقابة المالية 6 إفصاحات للبورصة المصرية -اليوم الأحد- تفيد بتقدم الست شركات بطلب مهلة لحين انتهاء المستشار المالى المستقل من دراسة القيمة العادلة لأسهمهم.

وقالت بايونيرز القابضة إن هذه المهلة سببها ضخامة حجم الأعمال المكلف بها المستشار المالى المستقل، والذى يعد دراسة موسعة لأسهم ست شركات مدرجة.

وتمتد المهلة منذ 26 ديسمبر الجارى وحتى عشرة أيام عمل بعدها، وفقًا لإفصاحات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت بايونيرز القابضة، فى وقت سابق، إن المستشار المالى المستقل أوشك على الانتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة لسهمها و5 شركات أخرى مستهدفة بعروض شراء إجبارى من قبلها.

وأضافت بايونيرز القابضة فى إفصاح سابق للبورصة المصرية فى 26 ديسمبر الجارى، إن المستشار المالى يقوم بدراسة 6 شركات مقيدة بالبورصة المصرية تستثمر بدورها فى أكثر من 55 شركة تابعة وشقيقة.

وأعلنت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية فى أكتوبر الماضى عن التقدم بعرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.

وقالت الشركة آنذاك إن هذه العرض يأتى فى إطار خطة لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وتشمل الشركات الخمس المذكورة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شركة المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

بايونيرز القابضة توافق على رفع حصصها في خمس شركات مدرجة

ووافق مجلس إدارة بايونيرز فى مستهل أكتوبر الماضى على تقديم عروض شراء إجبارية، بمبادلة أسهم دون الخيار النقدى على أسهم الشركات الخمس المشار إليها مع استمرار قيدها فى البورصة.

وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.

وتمتلك الشركة حصصا حاكمة فى شركات عقارية على رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق، وتملك حصص فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

وعينت بايونيرز مكتب “UHY United ” المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية، ومكتب مكتب “بيكر ماكنزى” كمستشار قانونى لإعداد الدراسات اللازمة لخطة الاستحواذ المشار إليها .

وتمتلك بايونيرز القابضة 60 شركة تابعة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.

وارتفعت أرباح بايونيرز إلى مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنحو 641 مليون جنيه، خلال النصف المقارن من 2018 بنسبة نمو 70%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.9 مليار جينه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال النصف المقارن، وذلك بدفع إيرادات النشاط الصناعى.

وقفزت إيرادات النشاط الصناعى لتسجل 2 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقابل 1.5 مليار.

كما ارتفعت إيرادات النشاط العقارى لتبلغ 2.8 مليار مقارنة بنحو 2.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2018.