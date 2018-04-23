بايونيرز القابضة تتقدم للرقابة المالية بملف زيادة رأسمال بقيمة مليار جنيه

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية أودعتها اليوم الإثنين نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 17 أبريل الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار ج

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية أودعتها اليوم الإثنين نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 17 أبريل الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه تقريبا جنيه موزعة على 216.1 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم بالاضافة الى عشرة قروش للسهم كمصاريف اصدار.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن الزيادة المشار إليها تمثل نسبة 30% تقريبا من قيمة رأس المال الحالي وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا .