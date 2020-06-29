«بايونيرز القابضة» تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة بالتقسيم إلى 3 كيانات

بدأت مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية فى الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية لإعادة الهيكلة، عبر تقسيم المجموعة إلى 3 كيانات منفصلة عقب إتمام عمليات الاستحواذ على 5 شركات تابعة من خلال مبادلة الأسهم.

وأكد أحمد سعد، مدير علاقات المستثمرين بالمجموعة، أن عملية التقسيم سيسفر عنها شركة قابضة منقسمة تختص بقطاع الخدمات المالية، وقابضتين تختصان بالقطاع الصناعى والمقاولات.

وأوضح فى تصريحات لـ»المال»، أن كل شركة من الشركات المنقسمة ستضم استثمارات المجموعة تبعاً لنوع كل نشاط.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى لهيكلة بايونيرز القابضة تضمنت إتمام عروض الشراء لخمس شركات تابعة لها بالبورصة، فى صفقة تجاوزت قيمتها المليار جنيه بعد تحديد القيمة العادلة لكل شركة.

يذكر أن بايونيرز القابضة نفذت مؤخراً صفقة مبادلة أسهم مع 5 شركات مدرجة بالبورصة، تضمنت الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية.

ولفت إلى أن الهيكلة التى تجريها الشركة ستساعد المستثمر على بناء قرارته الاستثمارية بشكل أوضح وأكثر شفافية، وبالتالى قد تجذب قاعدة مستثمرين مختلفة وجديدة وفقا لرغبة كل مستثمر فى قطاع معين.

وأوضح أن العملية ستسهل الأمر على المحللين الماليين وبنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات فى تحليل البيانات المالية للكيانات التابعة، وبالتالى سرعة التقييم واتخاذ القرار السليم.

ولفت إلى أن الهيكلة لا تؤثر على حصص المساهمين فى الشركات التابعة، لكن المسمى فقط الذى سيشهد تغييراً، وبالتالى سيكون الأمر أكثر تنظيماً.

وأكد أن إدارة بايونيرز تسعى للانتهاء من المرحلة الثانية للهيكلة المتمثلة فى التقسيم بنهاية الربع الرابع من 2020، على أن يتم التداول على أسهم الشركات القابضة الثلاثة الجديدة فى البورصة خلال الفترة المذكورة.

وقال مدير علاقات المستثمرين ببايونيرز، إن المراجع المالى للشركة القابضة ومكتب بيكر آند ماكينزى للاستشارات يتوليان إدارة ملف إعادة الهيكلة وتقسيم الشركات.

ولفت إلى أن بايونيرز القابضة تمتلك أكثر من 50 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة، متوقعاً أن يكون الجانب الأكبر من الشركات تحت ذراع المقاولات، يليه قطاع الخدمات المالية، وأخيراً القطاع الصناعي.

يذكر أن عملية الهيكلة التى تجريها بايونيرز هى الأولى من نوعها فى السوق المصرية من حيث طبيعة التقسيم إلى ثلاثة شركات قابضة مقيدة، وأيضا حجم أصول واستثمارات كل شركة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعه لمجموعة بايونيرز تسجيل إيرادات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2020، مقابل 2.4 مليار جنيه فى الربع المماثل من 2019.

وحققت المجموعة صافى ربح بعد خصم حقوق الأقلية 247 مليون جنيه، مقابل 235 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى بارتفاع قدره %