«بايلون» لحلول الطاقة تتفاوض على جولة تمويلية بـ80 مليون دولار

تتفاوض شركة بايلون لحلول الطاقة الذكية «pylon» مع مجموعة من صناديق الديون المغامرة «venture debt» ومؤسسات دولية لإغلاق جولة تمويلية بقيمة 80 مليون دولار خلال النصف الثانى من 2023.

و«venture debt» هو نوع من أنواع التمويل الذى يتم إتاحته للشركات الناشئة فى صورة دين خلال مرحلة النمو، وقد يجمع بين خصائص القرض وبعض جوانب رأس المال المخاطر.

وقال أحمد عاشور، الشريك المؤسس لـ «بايلون» إن المباحثات تجرى على قدم وساق مع عدة جهات منها مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ومجموعة «British international investment» المعروفة بـ«سى دى سى» موضحا أن شركته تعتزم توظيف حصيلة التمويل المرتقب فى دعم الشركاء الذين تتعامل معهم ماديا فى تطوير برمجياتها.

وأكد – فى تصريحات لـ «المال» – أن شركته طورت برامج لقراءة عدادات الكهرباء الذكية كل 15 دقيقة بهدف ترشيد استهلاك العملاء ومعرفة نسبة الفاقد بالتعاون مع الشركة القابضة لنقل الكهرباء و9 كيانات توزيع تابعة لها، لافتا إلى أن «بايلون» لديها حاليا مليون عداد كهرباء ذكى على مستوى الجمهورية وتسعى للوصول إلى 3 ملايين بنهاية العام المقبل.

وكشف أن أحد الصناديق السيادية الكبرى يبحث الاستحواذ على حصة من أسهم شركته مقابل تدبير تمويلات لها ولكنه رفض الكشف عن تفاصيل أخرى لحين الوصول لاتفاق نهائى، منوها بأن «بايلون» تخطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة فى أسواق نيجيريا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دولة فى منطقة جنوب شرق آسيا دون تسميتها.

كانت «بايلون» قد نفذت جولة تمويلية خلال أبريل الماضى بقيمة 19 مليون دولار بقيادة مجموعة من صناديق رأسمال المخاطر المصرية والأجنبية تم استغلالها فى التوسع بأسواق جديدة مثل البرازيل والفلبين.

وألمح «عاشور» إلى أن «بايلون» بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى حكومات دول أوروبا الشرقية لتقديم حلول ذكية لترشيد استهلاك الطاقة بها، مشيرا إلى أن شركته تستحوذ على حصة تبلغ %20 من مبيعات سوق حلول الطاقة الذكية فى مصر وتستهدف زيادتها إلى 33 %.

يذكر أن «بايلون» تأسست عام 2017 وتعمل فى نشاط تطوير حلول ذكية لترشيد استهلاك الطاقة خاصة مع وجود نسب فقد مرتفعة تتراوح من 30 إلى 40 % بمصر نتيجة مجموعة عوامل منها سرقة التيار الكهربائى أو الإسراف فى معدل الاستهلاك طبقا لقياسات الشركة.