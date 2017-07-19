باير للأدوية تطلق أحدث علاج للضعف الجنسى

أحمد صبرى:أعلنت شركة باير للأدوية، أنها طرحت عقار فى مصر للضعف الجنسي للرجال، وهو أحدث علاج للضعف الجنسى يطرح فى الشرق الأوسط.وأوضح كمال شعير، أستاذ الذكورة بالقصر العينى، أن العقار يعتبر من الجيل الثانى لعلاجات الضعف الجنسى، إذ ظهر الجيل الأول فى التسعينات، بدءا من عقار الفياجرا.وأكد فى كلمته

أحمد صبرى:



أعلنت شركة باير للأدوية، أنها طرحت عقار فى مصر للضعف الجنسي للرجال، وهو أحدث علاج للضعف الجنسى يطرح فى الشرق الأوسط.

وأوضح كمال شعير، أستاذ الذكورة بالقصر العينى، أن العقار يعتبر من الجيل الثانى لعلاجات الضعف الجنسى، إذ ظهر الجيل الأول فى التسعينات، بدءا من عقار الفياجرا.

وأكد فى كلمته بمؤتمر شركة باير، الذى تم تنظيمه للإعلان عن العقار الجديد، أن مشكلة الضعف الجنسى تؤرق الكثيرون من الرجال، مشيرا إلى أن جمعية الطب الجنسي أكدت أن الضعف الجنسى قد يسبب تأثيرا جسديا سلبيا كبيرا على الرجل، وبالتالى على شريكته.

وقال إن 57% من المصريين يعانون من الضعف الجنسي، والمشاكل المتعلقة به، مؤكدا أنها نسبة أكبر من النسبة العالمية.

كما أكد أن 16% من الرجال على مستوى العالم، من الفئة العمرية 20-75عاما يعانون من صعوبات فى حياتهم الزوجية، لنفس السبب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 322 مليون مريض عام 2025.

وأوضح أنه رغم وجود علاجات فعالة، إلا أن نسبة قليلة من الرجال يسعون للحصول على مساعدة طبية، ولذلك فإن تغيير المفاهييم حول المرض، هو أول خطوات الشفاء.