«باير» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «باير» الألمانية مبيعات بقيمة مليار و769 مليون جنيه بسوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

قال سامى يوست رئيس الاتصالات والشؤون العامة فى الشرق الأوسط بشركة «باير» للأدوية إن شركته تسعى لاستكشاف إمكانية توطين صناعة الدواء فى السوق المحلية من خلال شركائها بحلول عام 2025، وتطمح لإنتاج %60 إلى %70 من المنتجات التى لا تحتاج إلى وصفة طبية محليًا.

وأضاف يوست فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن ملف توطين صناعة الدواء يحتاج إلى تضافر الجهود لتوفير فرص إنتاج محفظة الأدوية، والاهتمام بعلوم المحاصيل.

وعن رؤية الشركة لسوق الدواء فى مصر، أكد يوست قدرة القطاع على النمو، موضحا أن القطاع الصحى فى مصر يتمتع بنظرة نمو جذابة مدفوعًا بارتفاع الطلب الهيكلى وزيادة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ومن المتوقع أن يؤدى ارتفاع عدد السكان المقترن بالنمط الديموغرافى إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية، لافتا إلى أن «باير» تركز على تعزيز الوعى والوقاية من التحديات الصحّية الرئيسية بهدف تخفيف العبء عن منشآت الرعاية الصحية.

وشدد على حرص «باير» على الاستثمار فى مصر، ودعم الحكومة لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 مثمنًا التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحدة، إذ تقوم «باير» فى مصر بتوريد كميات كبيرة من منتجات الشركة للمستشفيات المختلفة ومبادرات الوزارة للصحة العامة.

«باير» تعقد شراكة لتصنيع بعض الأدوية في مصر

أعلنت شركة باير المتخصصة في إنتاج الدواء، عن عقد شراكة للتصنيع المحلي مع إحدى شركات الدواء العاملة في السوق المصرية، لتصنيع بعض الأدوية اللا وصفية في مصر، تحت دعم هيئة الدواء المصرية، وذلك باستثمارات تبلغ 240 مليون جنيه، حيث تتبنى الشركة استراتيجية للثلاث سنوات المقبلة، تهدف إلى التوسع في السوق المصرية من خلال إنتاج 60% إلى 70% من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية محليًا بنهاية عام 2025.

تعد مجموعة باير من أبرز الشركات المتخصصة في علوم الحياة ورائدة في مجال الرعاية الصحية والتغذية العالمية. تتمثل رؤيتها في تقديم ابتكارات على مستوى عالمي، وتحسين الإنتاجية، وإحداث تأثير مستدام عن طريق تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان – الصحة والغذاء من خلال أقسامها الرئيسية الثلاثة: علوم المحاصيل والأدوية وصحة المستهلك.