«باير» تطلق 5 منتجات جديدة فى سوق الدواء المصرى

قال أحمد فراج، المدير التجارى لقسم صحة المستهلك فى مصر وبلاد الشام فى شركة «باير» إن إستراتيجية شركته فى سوق الدواء المصرى، تشمل إطلاق خمس منتجات جديدة، وتصنيعها محليًا باستثمارات تصل لـ 240 مليون جنيه.

وأضاف «فراج» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن «باير» تهدف إلى إنتاج 60 إلى %70 من منتجاتها محليًا بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن «باير» قامت مؤخرًا بتوسيع نطاق الفيتامينات المتعددة القائمة على مرحلة ما قبل الولادة فى مصر، وذلك عبر إطلاق elevit Pregnancy and elevit ،Breastfeeding ، وهى مكملات غذائية جديدة متعددة الفيتامينات والمعادن مصممة خصيصا لدعم الصحة الغذائية للأمهات ونمو الطفل.

وتشمل المجموعة عددا من العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية، مثل حمض الفوليك والحديد وأوميجا 3 / DHA وفيتامين D وفيتامين C وفيتامينات المجموعة B لضمان توفير إمدادات كافية من الاحتياجات الغذائية للأمهات فى كل مرحلة من مراحل أول 1000 يوم للطفل.

وتحتوى على ثلاثة منتجات، بالإضافة إلى مجموعة المنتجات الموجودة بالفعل مع حمض الفوليك والحديد، والتى تساعد على حماية الأطفال من العيوب الخلقية والأمهات من فقر الدم، وتعزيز الخصوبة.

ولفت الى إضافة «باير» اثنين من المكملات الغذائية الجديدة القائمة على المرحلة، إذ يعد المكون الأول Elevit Pregnancy ، للاستخدام فى الثلثين الثانى والثالث من الحمل، ودعم التطور الصحى لدماغ الطفل وعينيه وأعضائه، وكذلك المساعدة فى الحفاظ على عظام قوية وصحية، والثانى هو «Elevit Breastfeeding» الرضاعة الطبيعية ، إذ يدعم صحة الأم ونمو الطفل المستمر أثناء الرضاعة الطبيعية.

وحول خطة نمو الشركة خلال العام المقبل، توقع «فراج» أن تنمو صناعة صحة المستهلك بمعدل كبير فى ظل ارتفاع نسب محو الأمية الصحية.

ولفت إلى أن ارتفاع متوسط أعمار السكان، وتزايد عددهم سيعنى حتمًا حاجة متزايدة إلى الرعاية الصحية، للحد من الضغط على القطاع الطبى الرسمى، لذلك تركز «باير» على زيادة الوعى بالمشاكل الصحية الحادة والوقاية منها.

وأكد حرص «باير» على توسيع قدرات التصنيع فى مصر، إذ تشارك باير فى مصر مع هيئة الدواء المصرية (EDA) بتوافق وثيق مع هيئة المشتريات الموحدة (UPA) لتوفير كميات أكبر من المنتجات بأسعار معقولة لتمكين الوصول العادل إلى المنتجات المبتكرة والطبية.