«باير» تطرح مجموعة «إليفيت» في مصر لدعم الصحة الغذائية للأم والطفل

أعلنت شركة باير عن طرح منتجي “إليفيت” لفترة الحمل (elevit® Pregnancy) وإليفيت لفترة الرضاعة (elevit® Breastfeeding) وهما مكمّلان غذائيّان جديدان يحتويان على فيتامينات ومعادن متعددة في إطار توسيع مجموعة “إليفيت” في مصر لتلبية الاحتياجات الغذائية للأم في كل مرحلة خلال أول ألف يوم من حياة الطفل.

وتم تقديم المجموعة الجديدة elevit® خلال ندوة طبية نظّمتها باير بمشاركة مجموعة من أفضل أطباء أمراض النساء والتوليد في مصر لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات المتعلقّة بصحة الأم.

مجموعة “إليفت” elevit® الجديدة لدعم الأمهات في تلبية احتياجاتهن الغذائية

وصُمّمت مجموعة “إليفت” elevit® الجديدة لدعم الأمهات في تلبية احتياجاتهن الغذائية المتزايدة بدءا من مرحلة التخطيط للحمل، وطوال فترة الحمل وصولاً إلى الرضاعة الطبيعية، وذلك من أجل تزويد أطفالهن بأفضل بداية لحياتهم. وتساعد الفيتامينات والمعادن المتعددة الطفل على بناء العظام إضافة إلى تمكين الدماغ من النمو ومساعدة الأعضاء على الاكتمال، والهدف من توسيع نطاق المنتجات هو توفير دعم غذائي شامل في كل مرحلة خلال أول ألف يوم من حياة الطفل.

وفي تعليقه على المجموعة الجديدة، قال الدكتور أحمد زكريا، أستاذ أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة القاهرة: “من أبرز التحديات التي نواجهها في مصر نقص التوعية حول ارتباط الصحة الغذائية للرضّع بصحة الأمهات، ويعد إطلاق المكملات الغذائية الجديدة خطوة ممتازة إذ يوفّر فرصة لتثقيف الأمهات والعائلات حول أهمية التغذية حتى قبل الحمل، كما يسلّط الضوء على كيف أن استهلاك العناصر الغذائية الصحيحة له تأثير مباشر على نمو الطفل وتطوّره “.

وتوفر فترة أول ألف يوم من حياة الطفل نافذه حاسمه لوضع أسس الصحة والنموّ الأمثل طوال الحياة، والتغذية جانب ضروري للغاية لنمو الجنين الصحي، وقد توصّلت الأبحاث إلى أن متطلبات المغذيات الدقيقة ترتفع بنسبة تصل إلى 185% أثناء الحمل والرضاعة، وتواجه أمّهات كثيرات صعوبة في تلبية هذه الاحتياجات الغذائية، لذلك قد يضاعف نقص المغذّيات الدقيقة مخاطر مضاعفات الحمل.

ولضمان حمل صحي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، تدعم “إليفيت” elevit® الأمّهات من خلال حماية الأطفال من العيوب الخلقية، وخلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل، تساعد مكمّلات “إليفيت” في النمو الصحي لدماغ وعين الطفل، أما خلال مرحلة الرضاعة الطبيعية، فيدعم المكمل الغذائي صحة الأم والنموّ المستمر للطفل.

تقديم أفضل رعاية أثناء الحمل لكل من الأمّ والطفل

من جانبه، قال الدكتور ممدوح شيبة، رئيس مؤتمر أمراض النساء والتوليد في القاهرة Cairo Obygn 2022: “تشكل الندوة العلمية خلال مؤتمر أمراض النساء والتوليد في القاهرة المنصة المثالية للجمع بين الخبراء ومتخصّصي الرعاية الصحية في هذا المجال، بهدف تقديم أفضل رعاية أثناء الحمل لكل من الأمّ والطفل، مما سيضمن البداية المثالية في حياة حديثي الولادة.

ورغم جميع التدابير الاحترازية التي يتم اتّخاذها أثناء الحمل، ليس من الممكن دائماً الحصول على المقدار الكافي من كافة العناصر الغذائية بالاعتماد على النظام الغذائي وحده، وقد تمّ تصميم مكمّلات إليفيت elevit® لتزويد النساء بالدعم الضروري لتلبية متطلباتهن الغذائية المتزايدة والمساعدة على نمو الطفل بشكل صحي. وبالاعتماد على العلم والابتكار، نواصل بذل الجهود لمنح المستهلكين حياة أفضل من خلال تعزيز الصحة اليومية بحيث تكون أكثر فعالية واستدامة وسهولة وملاءمة للاحتياجات الفردية”.

بدوره، أضاف أحمد فرّاج، المدير التجاري لقسم صحّة المستهلك في مصر وبلاد الشام في شركة باير: “ينمو الجنين بسرعة هائلة، لذا من المهمّ للغاية لنموّه أن يتلقّى رعاية جيّدة بدءا من الحمل حتى فترة الرضاعة. وتساعد الفيتامينات والمعادن المتعدّدة الطفل على بناء العظام، وكذلك تساعد الدماغ على النموّ وتدعم اكتمال الأعضاء. نحن ندرك تماماً أهمية التغذية خلال هذه المرحلة المهمة، ومجموعة إليفت elevit® تستند إلى أدلّة علمية قويّة تؤكّد كيف يمكن لهذه التركيبة أن تحمي من مخاطر العيوب الخلقية وتعزّز مستوى الرعاية للأمّهات في مصر”.