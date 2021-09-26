«باير» تتبرع لوزارة الصحة بمبلغ 330 ألف يورو لدعم حملة تنظيم الأسرة

كما تهدف الحملة إلى تسهيل الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة الوعي المجتمعي ورفع مستوى الطلب على هذه الخدمات للمجتمعات

أعلنت شركة باير الشرق الأوسط بالمشاركة في تمويل حملة وزارة الصحة والسكان لتنظيم الأسرة بتبرع إجمالي قدره 330 ألف يورو.

وأعلنت الشركة مساء اليوم تقديم 50 ألف يورو في عام 2021 و70 ألف يورو سنوياً من عام 2022 وحتى عام 2025.

وأعلنت باير الشرق الأوسط إطلاق شراكة استراتيجية تمتد على مدار خمس سنوات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بهدف دعم حملة وزارة الصحة والسكان “حقك تنظمي”وتهدف تعزيز النهج القائم على الحقوق وتقديم خدمات مجانية لتنظيم الأسرة.

كما تهدف الحملة إلى تسهيل الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة الوعي المجتمعي ورفع مستوى الطلب على هذه الخدمات للمجتمعات المحرومه و لديها حاجه غير ملباه لتنظيم الاسره في مصر.

ويبلغ عدد سكان مصر 102.170.000 نسمة بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، بمعدل ولادة واحدة كل 14 ثانية.

وهو ثامن أعلى معدلات اللمواليد في العالم، وهو ما يعني أربعة مواليد في الدقيقة، أو 255 مولود كل ساعة، أو 6000 مولود في اليوم.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 160 مليون بحلول عام 2050،والنمو المتسارع الذي تشهده مصر في عدد سكانها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لحدوث ضغط هائل على الاقتصاد المحلي ونظام الرعاية الصحية.

وتعمل باير منذ 50 عاماً مع شبكة من الشركاء من القطاعين العام والخاص لتمكين النساء والفتيات من ضمان حقهن في تنظيم الأسرة في جميع أنحاء العالم، إيماناً بأهميتها كخطوة نحو كسر حلقة الفقر لكل من النساء وأسرهن والبلدان التي يعيشون فيها.

ومن ثمّ يمكن تحسين جودة حياة الناس، وتعزيز الاستثمار في التعليم، وتأمين الموارد لجميع السكان، وحماية البيئة، يمكن تحقيقه من خلال مبادرة موجهة وديناميكية لتنظيم الأسرة.

و يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان وباير إلى تسهيل وصول نحو 200000 امرأة لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالإضافة الي رفع مستويات الوعي لنحو 300000 امرأة من خلال رسائل وخدمات التوعية الأساسية.

و ستساعد الحملة الفئات المستهدفة من خلال توفير الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الحيوية مثل فحوصات OB-GYN والتشخيص بالموجات فوق الصوتية والرعاية ما قبل الولادة وخدمات طب الأطفال وحديثي الولادة.

كما سيتم تنظيم حملات توزيع مجتمعية عبر العيادات المتنقلة لزيادة الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة واستخدامها، لا سيما في المناطق الريفية التي تعاني من نقص الخدمات.

ومن الأنشطة الرئيسية الأخرى للحملة، عقد ندوات توعية للنساء في سن الإنجاب في مصر، للتأكيد على أهمية تنظيم الأسرة وفوائدها للأسر الصغيرة.

وسيستهدف ذلك أيضاً أزواجهم، لضمان مشاركة الرجال ودعمهم لتنظيم الأسرة، وكذلك كبار السن مثل الأمهات وأمهات الأزواج، حيث يُعتقد أن لهن تأثير على سلوك تنظيم الأسرة للأزواج في مصر.

وتعليقاً على الشراكة الاستراتيجية، قالت فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: “تهدف شراكتنا مع باير الشرق الأوسط إلى دعم حملة” حقك تنظمي “.

وتهدف ا إلى الوصول إلى المناطق الاكثر احتياجا، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وبدوره، قال سامر لزيق، المدير العام لشركة باير مصر ورئيس المنطقة التجارية بقسم الأدوية في مصر: “تنطوي جهودنا دائماً على تحقيق رؤية باير والمتمثلة في “الصحة للجميع، لا للجوع”.

ومن جانبه، قال سامي يوست، رئيس الاتصالات والشؤون العامة والعلوم والاستدامة في باير الشرق الأوسط: “تدعم هذه الحملة على وجه الخصوص أهدافنا الخاصة في مجال الاستدامة والمؤديه إلى تمكين 100 مليون امرأة في المجتمعات المحتاجة الى الحصول علي وسائل منع الحمل الحديثة.

كما يتفق ذلك أيضاً مع نهج باير الاستراتيجي للعمل الخيري والذي يهدف إلى إحداث التغيير والتقدم المجتمعي طويل الأجل.

يذكر أن شركة باير من كبري شركات الرعاية الصحية في العالم .