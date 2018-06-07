باير الألمانية تغلق صفقة الاستحواذ على شركة مونسانتو الأمريكية

الصاوي أحمدأكملت" شركة الأدوية الألمانية العملاقة "باير" الخميس، بنجاح عملية الاستحواذ على شركة مونسانتو الأمريكية للبذور والمنتجات الزراعية. ولن يتم بعد هذا اليوم تداول أسهم الشركة الأمريكية في بورصة نيويورك، حيث أصبحت باير الآن المالك الوحيد لشركة "مونسانتو"، وبموجب هذا الا

الصاوي أحمد



أكملت” شركة الأدوية الألمانية العملاقة “باير” الخميس، بنجاح عملية الاستحواذ على شركة مونسانتو الأمريكية للبذور والمنتجات الزراعية.

ولن يتم بعد هذا اليوم تداول أسهم الشركة الأمريكية في بورصة نيويورك، حيث أصبحت باير الآن المالك الوحيد لشركة “مونسانتو”، وبموجب هذا الاستحواذ، سيحصل مساهمو شركة مونسانتو على 128 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.



كما عمدت مجموعة جيه بي مورغان على دعم شركة باير في تمويل قيمة الشراء لأكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركة.

ووفقًا للموافقة المشروطة الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، فإن اندماج مونسانتو مع باير يمكن أن يتم بعد الانتهاء من عمليات تصفية الأصول لصالح شركة باسف.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية الاندماج هذه في غضون شهرين تقريباً.

وبهذه المناسبة، قال فيرنر باومان، رئيس مجلس إدارة باير: “نحتفل اليوم بإنجاز مميز يصب أولاً في مصلحة عملائنا من المزارعين حول العالم، حيث سنتمكن من مساعدتهم في تأمين وتحسين مواسم حصادهم بشكل أكبر”

وأضاف “ثانياً في مصلحة مساهمينا، لأن هذه الصفقة ستساهم في خلق قيمة كبيرة؛ وثالثاً في مصلحة المستهلكين والمجتمع الأوسع، لأننا سنتمكن من تقديم أفضل المنتجات لمزارعي العالم لمساعدتهم على إنتاج غذاء صحي وبأسعار معقولة وبطريقة مستدامة”

وتاابع “تقدم شركتنا باعتبارها محركٍ رائدٍ للابتكار في مجال الزراعة للموظفين حول العالم فرص عمل جذابة لتطوير مهاراتهم ،كما تتمتع أهداف الاستدامة التي نتبعها في شركتنا بدرجة الأهمية ذاتها التي نوليها لتحقيق أهدافنا المالية،كما أننا نسعى إلى الارتقاء لمستوى المسؤولية المتزايدة التي تفرضها علينا مكانتنا كرواد في مجال الزراعة وتعميق حوارنا مع المجتمعات”.





ومن جهته، قال هيو غرانت، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة مونسانتو: “يعد إغلاق عملية الاستحواذ اليوم علامةً بارزةً ومهمةً في سعينا لإنشاء شركة زراعية رائدة، بالإضافة إلى دعم جهود المزارعين حول العالم لتحقيق المزيد من الإنتاجية والاستدامة لصالح كوكبنا والمستهلكين. أنا فخور بالطريقة التي عملت بها شركة مونسانتو، وأتطلع إلى هذا الاندماج الذي سيساعد في دعم الزراعة الحديثة”.





وجدير بالذكر أن ليام كوندون، عضو مجلس إدارة شركة باير، سيكون مشرفاً على قسم علوم المحاصيل المشترك عندما يبدأ تنفيذ الاندماج. وحتى ذلك الوقت، ستعمل مونسانتو بشكل مستقل عن شركة باير.







