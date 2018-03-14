بايرن يكرر فوزه على بشكتاش ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

علي المصريكرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه على بشكتاش التركي بتغلبه عليه 3-1 في المباراة التي جمعت الطرفين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علي ملعب فودافون ستاديوم بتركيا، بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 8-1، ليبلغ ربع النهائي.وكان بايرن فاز في مباراة الذهاب علي ملعب أليانز أرينا بألمانيا

علي المصري

كرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه على بشكتاش التركي بتغلبه عليه 3-1 في المباراة التي جمعت الطرفين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علي ملعب فودافون ستاديوم بتركيا، بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 8-1، ليبلغ ربع النهائي.

وكان بايرن فاز في مباراة الذهاب علي ملعب أليانز أرينا بألمانيا، بخماسية نظيفة معقداً المهمة على منافسه التركي الذي لم يقدم المطلوب اليوم وخرج من الباب الضيق أمام العملاق الألماني.

وافتتح بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 18 عبر لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكنتارا وعزز النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدف المدافع التركي غوخان غونول بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف ساندرو فاجنر الهدف الثالث في الدقيقة 84، فيما سجّل البرازيلي فاجنر لوف هدف بشكتاش الوحيد في الدقيقة 59.

وأصبح توماس مولر أكثر لاعب صنع أهداف لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا منذ مارس لعام 2009، حيث صنع للفريق 15 هدفًا، كما أنه يعد أكبر هداف للبافاري منذ أن بدأ المشاركة مع الفريق في البطولة حيث سجل 42 هدفًأ في 96 مباراة.

فيما يحمل الهدف الذي سجله ألكانتارا في المباراة، رقم 100 لبايرن ميونخ بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، علما بأن ألكانتارا تعرض للإصابة في الدقيقة 35 من زمن اللقاء، وغادر على إثرها الملعب، وحل بدلا منه خاميس رودريجيز.