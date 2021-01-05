«بايدو» تتعاون مع «تينسيت وأمازون وجوجل» وتتفاوض مع جيلى وGAC وFAW

تخطط شركة بايدو محرك البحث الإلكترونى الصيني العملاق لدخول مجال تصنيع مركبات كهربائية بالتعاون مع شركات محلية وعالمية مثل تينسيت وأمازون وجوجل التى تشارك أيضا فى تكنولوجيا السيارات الذكية لتنويع أنشطتها وتعزيز الإيرادات التى تراجعت فى النصف الأول من العام الجارى بسبب مرض كوفيد 19 الذى أثر سلبا على أرباحها ولاسيما خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضى قبل احتواء الوباء.

وذكرت وكالة رويترز أن بايدو التى تمثل فى الصين ما يمثله محرك البحث العالمى جوجل فى العالم تجرى مفاوضات حاليا مع شركات سيارات صينية مثل زيجيانج جيلى هولدينج وجوانجزو أوتوموبيل GAC وفاو FAW جروب وهونجكى لتكوين مشروعات مشتركة معها فى مجال المركبات الكهربائية وذاتية القيادة.

وتستهدف شركة بايدومن تصنيع سيارات كهربائية والتى يمثل تطويرها تحديا قويا لتنويع إيراداتها وتحقيق مزيد من النمو فى أنشطة بحوثها الرئيسية التى بلغ نموها %2 فقط 2019.

أعلنت شركة بايدو الرائدة فى تكنولوجيا القيادة الذاتية وأجهزة وأدوات وسوفتوير الانترنت أن أرباح الربع الماضى فاقت توقعات المحللين مع ارتفاعها إلى 27 مليار دولار رغم وباء فيروس كورونا الذى يدأ فى الصين وانتقل لبقية دول العالم.

وقالت شركة GAC أن لديها شراكة استراتيجية تكنولوجية مع بايدو ولكنها مستعدة للتعاون معها فى مشروعات جديدة أيضا بخصوص السيارات بينما أشارت شركة جيلى إلى عدم تلقيها اتصالات من بايدو حتى الآن فى حين لم تعلق شركة FAW على العلاقة المرتقبة مع بايدو حتى الآن.

وارتفعت أسهم شركة بايدو المدرجة فى بورصة ناسداك الأمريكية بحوالى %11 فى مؤخراً لتسجل أعلى مستوى منذ حوالى 18 شهرا بعد أن نشرت وكالة رويترز خبر مفاوضات محرك البحث الصينى مع الشركات العالمية لغزو مجال السيارات الكهربائية التى يتجه إليها معظم شركات السيارات والتكنولوجيا مؤخرا بفضل صداقتها للبيئة وعدم انبعاث أى عوادم كربونية منها.

وكانت شركة بايدو أسست وحدة للقيادة الذاتية فى عام 2017 تعتمد أساسا على تكنولوجيا الذكاء الصناعى وتعاونت مع شركات سيارات منها جيلى الصينية وفولكسفاجن الألمانية وأكبر منتجة سيارات فى قارة أوروبا وتويوتا موتور اليابانية أكبر شركة فى آسيا وفورد موتور ثانى أكبر شركة سيارات أمريكية بعد جنرال موتور.

وتشغل شركة بايدو خدمات سيارات أجرة ذاتية القيادة باسم روبوتاكسى فى العاصمة بكين مع وجود سائقين فى كابينة القيادة للتدخل عند الطوارئ وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان والسلامة كما تخطط للتوسع فى 30 مدينة فى غضون الثلاث سنوات القادمة علاوة على أنها نالت الموافقة هذا الشهر على اختبار 5 تاكسيات فى بكين بدون وجود سائقى الأمان.

وجاءت مفاوضات بايدو الحالية بخصوص إنتاج سيارات كهربائية بعد أن أطلقت شركة ديدى شوكسينج الشهر الماضى خدمات سيارات الأجرة عن طريق تكنولوجيا الموبايلات بالتعاون مع شركة BYD الصينية للمركبات تشبة خدمات شركة أوبر الأمريكية، كما كشفت سونى عملاق التكنولوجيا اليابانية فى يناير الماضى عن طرح سيارات كهربائية ذاتية القيادة.