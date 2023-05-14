بايدن يُعلق على محادثات سقف الدين الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المحادثات جارية مع الكونجرس بشأن برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن اليومين المقبلين سيكشفان عن التقدم المُحرز في هذا الخصوص، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة: “أعتقد أنهم يمضون قدما، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة”.

وأوضح:”سنعرف المزيد في اليومين المقبلين”.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونجرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.

وأُلغي اجتماع كان مقررا أمس الأول الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت رويترز أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو حزيران ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.