بايدن يلتزم بحجر صحي بعد إصابته مجددا بفيروس «كورونا»

ظهرت نتيجة فحص الرئيس الأمريكي، جو بايدن لفيروس كورونا ، إيجابية مرة أخرى، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية، عن طبيب البيت الأبيض.

وأضاف كيفين أوكونور، المسؤول عن متابعة حالة الرئيس الصحية عقب إصابته قبل نحو أسبوع بفيروس كورونا أن بايدن “لا يعاني من أعراض لكنه سيلتزم بالحجر صحي”.

وكانت إصابة بايدن بالفيروس ثبتت لأول مرة يوم الخميس 21 يوليو الماضي، وفق “الحرة.

والأربعاء الماضي، جاءت نتيجة فحص، بايدن، سلبية، بعد خمسة أيام من الحجر الصحي والعلاج من المرض.,

ويعد بايدن البالغ 79 عاما، هو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، لكن طبيبه يقول إنه عموما بصحة جيدة.

وسبق أن تلقى الرئيس الأمريكي، كامل جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد وجرعتين معززتين.