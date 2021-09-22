سيـــاســة

بايدن يقرر التبرع بنصف مليار جرعة لقاح «كورونا» للدول منخفضة ومتوسطة الدخل

أشار إلى أن ذلك يعني تقديم 3 جرعات حول العالم مقابل كل جرعة يتم حقنها في أمريكا.
المال - خاص 9:04 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 9:04 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستشتري نصف مليار جرعة من لقاح “فايزر” بهدف التبرع بها إلى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.


جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط عن تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي.

وقال إن “الجرعات سيتم شحنها في مثل هذا التوقيت من العام المقبل”.

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وأشار إلى أن ذلك يرفع إجمالي التزام البلاد إلى 1,1 مليار جرعة، ما يعني تقديم 3 جرعات حول العالم مقابل كل جرعة يتم حقنها في أمريكا.


وأضاف أن بلاده تعهدت سابقا بتقديم نصف مليار جرعة لقاح لمبادرة “كوفاكس”.

وأوضح أن بلاده شحنت بالفعل 160 مليون جرعة إلى 100 دولة، وهو ما يزيد عن ما تبرعت به جميع الدول مجتمعة.

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بقلم المال - خاص

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